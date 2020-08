Lewy als Weltfußballer? Löw widerspricht

Hansjrgen Britsch via www.imago-images.de

Sieht einen anderen Star des FC Bayern vorne: Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw hält Manuel Neuer vom FC Bayern für die logische Wahl zum weltweit besten Fußballer des Jahres.

"Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, er ist ein Torjäger der Superklasse", sagte Löw dem "kicker". "Aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat!"

Neuer habe den Laden hinten dicht gehalten und "einen ganz großen Anteil am Gewinn der Champions League", sagte Löw über seinen Kapitän und Stammtorwart.

Für viele Experten ist Neuers Teamkollege in München, Robert Lewandowski, der Favorit auf die prestigeträchtige Auszeichnung der FIFA.

Der Pole ist sich seiner Chancen durchaus bewusst. Auf die Frage, wem er die Auszeichnung geben würde, antwortete der Stürmer dem polnischen Portal "Onet Sport" unlängst: "Mir selbst!".

Seine Begründung: "Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich wurde Torschützenkönig in jedem Wettbewerb. Ich glaube, ein Spieler, der das erreicht, sollte den Ballon d'Or gewinnen."

Manuel Neuer hingegen wurde nicht einmal bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres groß berücksichtigt. Bei der Abstimmung erhielt der Keeper nur eine einzige Stimme.

Zum Vergleich: Für Dennis Diekmeier von Zweitligist SV Sandhausen oder Drittliga-Stürmer Sascha Mölders (1860 München) entschieden sich jeweils zwei Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.