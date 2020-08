Messie zum FCB? Matthäus hat klare Meinung

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus hat sich zur Causa Messi geäußert

Der Zoff zwischen dem spanischen Top-Klub FC Barcelona und seinem jahrelangen Kapitän und Starspieler Lionel Messi droht zu eskalieren. Der sechsfache Weltfußballer, der seit 20 Jahren bei Barca spielt, will unbedingt weg - und das ablösefrei. Der Vizemeister aus diesem Jahr will La Pulga unbedingt halten.

Zuletzt gab es täglich neue Wasserstandsmeldungen, wie es um die Personalie bestellt ist und wie die Vereinsseite nun weiter vorgehen will.

Das Hin und Her, ob Messi in diesem Sommer ablösefrei wechseln darf oder ob die schon berühmte 700-Millionen-Euro-Klausel noch rechtens ist, spaltet die Fußball-Welt derzeit in zwei Lager.

Auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich jetzt zu dem Zoff in La Liga geäußert. "Was sich zwischen Spieler und Verein abspielt, ist eine unschöne Geschichte", stellte der einstige Weltfußballer in seiner "Sky"-Kolumne fest.

Für Matthäus ist aber auch klar: "Nach dem, was man so liest - und ich bin tendenziell immer auf der Seite der Spieler - bin ich von außen betrachtet eher bei Barcelona. Wenn im Vertrag der 10. Juni als Stichtag steht, dann gehe ich davon aus, dass genau dieses Datum gilt und die Kündigungsfrist für den sechsfachen Weltfußballer nicht willkürlich nach hinten verschoben werden kann, nur weil die Corona-Pandemie alles durcheinander gerüttelt hat", legte sich der 59-Jährige fest. Klar sei, dass es in dieser Sache "nur Verlierer" gebe.

Vor allem Manchester City soll nun auf eine Verpflichtung des Superstars drängen. Messi, der zweifelsohne als einer der besten Fußballer aller Zeiten bezeichnet werden kann, soll ebenfalls davon angetan sein, zum zweiten Mal in seiner Karriere unter Coach Pep Guardiola zu spielen.

Für Matthäus ergäbe die Variante, dass Manchester City zumindest einen erheblichen Teil der festgeschriebenen 700 Millionen Euro bezahlen könnte, derweil keinen Sinn: "Es ist fraglich, ob beispielsweise Manchester City ein tolles Geschäft macht, wenn sie die halbe Mannschaft verkaufen müssen, um sich dann den einen Ausnahme-Spieler zu leisten, der allerdings 33 Jahre alt ist und seinen Zenit auch schon hinter sich hat", meinte der langjährige Bayern-Spieler.

In welche Richtung es auch immer geht: Matthäus ist sich sicher, dass der Zoff zwischen dem FC Barcelona und Messi noch eine ganze Weile andauern könnte. Beim deutschen Rekordmeister und Triple-Sieger FC Bayern München sieht er den Argentinier derweil nicht. So steht für ihn fest: "So großartig es wäre, diesen Wahnsinns-Fußballer in unserer Liga und im Bayern-Trikot zu bewundern. Die Bayern brauchen Messi nicht. Das konnte man zuletzt deutlich sehen."