Frings vergleicht Goretzka mit Ballack

Peter Schatz

Sorgte zuletzt mit dem FC Bayern für Furore: Leon Goretzka

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thiago schafften es gleich drei Triple-Sieger des FC Bayern München in der traditionsreichen "Rangliste des deutschen Fußballs" im defensiven Mittelfeld in die Weltklasse. Ex-Nationalspieler Torsten Frings kann diese Einschätzung nachvollziehen.

Dass Kimmich, Goretzka und Thiago das Ranking anführen sei "absolut gerechtfertigt", erklärte Frings in einem Beitrag für den "kicker", der die Rangliste seit 1956 halbjährlich erstellt. "Auch bezüglich der Reihenfolge stimme ich zu. Kimmich ist der Anführer beim FC Bayern, zudem rechts hinten ebenfalls Weltklasse", so Frings.

Thiago, der die Münchner wohl in Richtung Liverpool verlassen wird, attestierte der frühere Profi von FC Bayern und BVB ebenfalls "herausragende Qualität". Der Spanier verfüge über "fantastische Ball- und Passsicherheit" und die "Gabe, ein Spiel zu lenken", schwärmte Frings.

FC Bayern: Leon Goretzka ein "phänomenaler Box-to-Box-Spieler"

Sehr gut kam in der Bewertung des heutigen Trainers von Drittligist SV Meppen auch der frühere Bochumer und Schalker Goretzka weg. Der 25-Jährige sei "der große Aufsteiger der Saison", arbeite "defensiv sensationell mit", sei zugleich aber auch "brandgefährlich nach vorne".

Unterm Strich sei Goretzka ein "phänomenaler Box-to-Box-Spieler, der mich an Michael Ballack erinnert", so Frings.

Der 43-Jährige benannte im Hinblick auf Kimmich, Goretzka und Thiago auch das "i-Tüpfelchen" aus Sicht des FC Bayern, der in dieser Spielzeit zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichten die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewann: "Die drei haben sich mit ihren unterschiedlichen Profilen optimal ergänzt, sich so gegenseitig und das Team ans Maximum gebracht."