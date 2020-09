EM-Titel als Ziel für Spaniens Trainer Enrique

AFP/SID/JOSE JORDAN

Luis Enrique hat den EM-Titel im Visier

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique sieht seine Auswahl noch nicht auf dem Niveau der goldenen Weltmeister-Generation von 2010, strebt dessen ungeachtet aber nach den höchsten Weihen. "Wir sollten uns nicht mit dieser Mannschaft vergleichen. Sie war großartig und hat uns allen viel Freude bereitet, aber das ist lange her", sagte der 50-Jährige im Stadionmagazin DFB aktuell für das Nations-League-Spiel am Donnerstag in Stuttgart.

>> Liveticker: Deutschland gegen Spanien

"Wir schauen nur auf uns und wissen, dass wir uns verbessern müssen", betonte der frühere Nationalspieler, fügte jedoch selbstbewusst an: "Bei der EURO im kommenden Jahr ist es unser Ziel, den Titel zu gewinnen." Die EM hatte Spanien 1964, 2008 und 2012 gewonnen, der größte Triumph war der bei der WM in Südafrika.

¿Has cenado?😋



🍰 ¡Pues de postre te ofrecemos un delicioso surtido de goles!



¡¡Buen provecho!!#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/AzEuCDTKIm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 31. August 2020

Die Nationenliga, in der neben der DFB-Auswahl und Spanien die Schweiz und die Ukraine in der Gruppe A4 antreten, nannte Luis Enrique "sehr wichtig, klar. Und natürlich hat mal als Nationaltrainer nicht so viele Termine, um mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Da sind solche Spiele, auf so einem Niveau, eine gute Möglichkeit für uns."

sid