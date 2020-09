Konkurrenz aus England! Geht Bayern bei Dest leer aus?

Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.

Zieht es Sergino Dest von Ajax Amsterdam zum FC Bayern?

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätige unlängst, dass der FC Bayern einen neuen Rechtsverteidiger als Backup für Benjamin Pavard sucht. Ein Kandidat, der immer wieder genannt wird, ist Sergino Dest von Ajax Amsterdam. Doch im Poker um den 19-Jährigen könnten die Münchner nun leer ausgehen.

Wie "Sky" berichtet, schaut sich Ajax-Sportdirektor Marc Overmars mittlerweile nach neuen Interessenten für Dest um. Zwei Klubs aus der Premier League sollen die Fühler sogar schon nach dem Youngster ausgestreckt haben.

Gerüchten zufolge fordern die Niederländer 20 bis 30 Millionen Euro. Eine Summe, die dem FC Bayern wohl zu hoch ist. Schon im Winter sollen die Münchner mit einem Angebot für den US-Amerikaner gescheitert sein.

Ob es sich bei der Transfer-Offensive von Ajax bloß um eine Verhandlungsstrategie handelt, um den Preis für Dest in die Höhe zu treiben, oder ob ein Verkauf nach England tatsächlich in Betracht gezogen wird, bleibt abzuwarten. Dest jedenfalls, so berichtet "Sky", bevorzugt einen Deal mit dem FC Bayern.

Für Erik ten Hag, Erfolgscoach in Amsterdam, ist ein Abgang des Shootingstars ein realistisches Szenario. "Wenn ich ihn nicht überzeugen kann und der richtige Preis bezahlt wird, kann ich nicht ausschließen, dass er geht", erklärte der 50-Jährige unlängst.

Ten Haag würde Dest freilich nur ungerne ziehen lassen. Bis zur Coronapause kam der Teenager in 35 Partien für die Ajaciden zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und sechs Torvorlagen.

Dest lässt seine Zukunft offen

Auch der Nationalspieler äußerte sich zuletzt zu seiner Zukunft. Im Interview mit dem "NOS Jeugdjournaal" sagte Dest: "Noch ist nichts entschieden. In den Medien wird viel diskutiert, aber von mir haben sie nichts darüber gehört."

Die grundsätzliche Möglichkeit, Ajax zu verlassen, bestätigte Dest allerdings. "Es gibt definitiv Interesse an mir", sagte der Youngster, schränkte aber ein, dass er noch nicht wisse, ob er gehen wird.