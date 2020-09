Anhörung von Ex-FIFA-Boss Blatter in Bern

APA (AFP)

Sepp Blatter vor seinem Termin beim Bundesanwalt

Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter ist am Dienstag zu einer Anhörung vor der Schweizerischen Bundesanwaltschaft in Bern erschienen. Hintergrund ist ein Strafverfahren, in dem dem inzwischen 84-Jährigen vorgeworfen wird, 2011 eine umstrittene Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken (1,86 Mio. Euro) an den damaligen UEFA-Präsidenten Platini veranlasst zu haben.

Blatter, der bis 2015 an der Spitze des Internationalen Fußball-Verbandes (FIFA) gestanden war, zeigte sich am Dienstagvormittag leger im Anzug, aber ohne Krawatte vor der Bundesanwaltschaft. Platini hatte in der Causa bereits am Montagvormittag zu einer Anhörung hinter verschlossenen Türen in Bern antreten müssen. Die Anhörung in Begleitung seines Anwalts dauerte drei Stunden.

apa