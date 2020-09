Rummenigge: "BVB verfügt über einen meisterreifen Kader"

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

Kann der BVB dem FC Bayern gefährlich werden?

Die Meisterschaft verpasste Borussia Dortmund in der vergangenen Spielzeit mit 13 Punkten Rückstand auf den FC Bayern. In der Saison 2020/2021 will der BVB neu angreifen. Doch Ex-Profi Michael Rummenigge hat seine Zweifel.

"Das große Problem der Borussia heißt Bayern München. Eigentlich verfügt Dortmund über einen meisterreifen Kader, aber leider gibt es derzeit eben eine Mannschaft in Deutschland, die noch besser ist. Die Triple-Bayern", schrieb der 56-Jährige in seiner "Ruhrnachrichten"-Kolumne und ergänzte: "Ich glaube, dass die Münchner weiterhin nur extrem schwer zu packen sein werden. Sie werden keinen Deut nachlassen."

Den aktuellen Kader des BVB sieht Rummenigge dennoch stärker als in der Vorsaison: "Achraf Hakimi und Mario Götze sind zwar nicht mehr dabei, dank der Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham steckt nun jedoch noch mehr Qualität im Team."

Ziel der Borussia müsse es sein, näher an den FC Bayern heranzurücken, "ihnen das Leben schwer zu machen und die Konkurrenz aus Leipzig oder Gladbach auf Abstand zu halten". Das müsse der "glänzend besetzte" BVB einfach schaffen.

Sancho wird "sehr, sehr wertvoll für den BVB sein"

Bei dieser Mission sieht Rummenigge Jadon Sancho als "ganz wichtigen Eckpfeiler". Dass der BVB den Shootingstar halten konnte, sei nicht nur gut für den Klub, sondern auch für die gesamte Bundesliga.

"Wenn er sein Niveau aus der Vorsaison stabilisieren kann, wird er erneut sehr, sehr wertvoll für den BVB sein. Sein Tempo, seine Dribbelstärke können jeden Gegner zur Verzweiflung bringen", schwärmte Rummenigge.

Gleiches gelte für Erling Haaland. "Die Wucht dieses Norwegers ist unglaublich, für seine 20 Jahre ist er schon sehr weit", lobte Rummenigge, schränkte aber ein: "Das zweite Jahr nach seinem Traumeinstand wird für ihn aber schwierig, er wird sich beweisen müssen, denn die anderen Klubs werden sich auf ihn einstellen. Zudem existiert jetzt eine gewisse Erwartungshaltung an seine Treffsicherheit."

Dass Haaland konstant Topleistungen bringt, sei für den BVB "quasi unverzichtbar. Denn einen echten Ersatz für ihn gibt es im BVB-Kader nicht. Thorgan Hazard ist für mich kein Mittelstürmer, Julian Brandt oder Marco Reus fühlen sich vorn in der Spitze auch nicht wohl", führte Rummenigge weiter aus.

Supertalent Youssoufa Moukoko könne man noch nicht als "voll einplanbaren zweiten Stürmer" betrachten. Der 15-Jährige müsse sich zunächst einmal an "Tempo, Härte und Intensität" des Profifußballs gewöhnen.

Rummenigge hinterfragt Favre-Umstellung

Druck sieht Rummenigge derweil nicht nur bei Haaland, sondern auch bei Trainer Lucien Favre. "In der Bundesliga muss er mindestens die Nähe zu Platz eins herstellen, dazu muss der BVB im DFB-Pokal und in der Champions League deutlich besser abschneiden als in den ersten beiden Jahren unter Favre", stellte der dreifache Deutsche Meister klar: "Vor diesem Hintergrund verstehe ich einfach nicht, warum er jetzt in der Vorbereitung auf die neue Saison zum System mit der Vierer-Abwehrkette zurückkehren will."

Schließlich habe die Dreierkette im Vorjahr sehr gut funktioniert. "Warum also jetzt ohne Not diese Kehrtwende? Es ist ein Risiko, Pep Guardiola hat ja mit Manchester City in der Champions League gegen Lyon gerade leidvoll erfahren, was passieren kann, wenn man einer Mannschaft eine andere Formation verordnet, die für sie nicht passend ist." Dennoch wünscht sich Rummenigge, dass Favre am Ende Recht behält.