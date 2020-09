Håland gegen ÖFB-Auswahl nur auf der Bank?

AFP/SID/INA FASSBENDER

Im Nationalteam hat Erling Håland keine Startelf-Garantie

In Dortmund gefeiert, in Norwegen vielleicht auf der Bank: Jungstar Erling Håland erhält trotz seiner überragenden Rückrunde beim BVB keine Startelf-Garantie im Nationalteam. "Wir haben drei Stürmer, die sehr gute Leistungen erbracht haben. Wir werden sehen, wer spielt", sagte Nationaltrainer Lars Lagerbäck vor den Nations-League-Begegnungen am Freitag gegen Österreich und am Montag in Nordirland.

Håland (20) hat für Norwegen erst zwei Länderspiele bestritten und dabei noch kein Tor erzielt. Im Angriff der Skandinavier hat er in Joshua King (AFC Bournemouth) und dem bei RB Leipzig gehandelten Alexander Sörloth (Trabzonspor), zuletzt Torschützenkönig in der Türkei, starke Konkurrenz.

Teamchef von Norwegen will sich nicht festlegen

"Alle drei befinden sich in der gleichen Situation. Dies ist eine Entscheidung, die wir anhand der Gegner und Prioritäten in unserem Spiel treffen müssen. Es geht darum, das Team richtig auszubalancieren", sagte Lagerbäck. Er sei "sehr dankbar" für dieses Luxusproblem.

Håland wurde auf der Pressekonferenz vor dem Österreich-Spiel prompt gefragt, auf welcher Position er sich denn sähe, wenn alle drei Angreifer spielten. "Sag Flügel", flüsterte ihm Lagerbäck daraufhin von der Seite zu. Håland erwiderte daraufhin lächelnd: "Ich auf dem Flügel?!"

Håland verriet zudem, er habe sich im Sommer alle seine Tore der Saison noch einmal angesehen - und auch alle Chancen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass er "mehr Tore hätte schießen müssen", sagte er daraufhin. Håland war in der Winterpause zum BVB gekommen und erzielte in 18 Pflichtspielen 16 Tore. Er sehe sich "noch einige Zeit" beim BVB, äußerte Håland.

sid