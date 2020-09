Medien: Saudi-Klub lockt Mesut Özil

Nick Potts

Al Nasr will Mesut Özil verpflichten

Der saudi-arabische Klub Al Nasr will Mesut Özil, der beim FC Arsenal keine Rolle mehr spielt, laut Medienberichten verpflichten.

Wie das türkische Sportblatt "Fanatik" berichtete, ist Al Nasr bereit, dem 31-jährigen ein Jahresgehalt von umgerechnet knapp 17 Millionen Euro zu bezahlen.

Die Klubverantwortlichen sollen Özil versprochen haben: "Wir wollen dich zum neuen saudi-arabischen Prinzen machen. Und dafür werden wir keine Opfer scheuen."

Sollte der Mittelfeldspieler bis zum Vertragsende im Sommer 2021 bei den Gunners bleiben, will ihn Al Nasr demnach im Anschluss holen.

Özil stellt klar: "Ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung"

Dass Özil schon in diesem Sommer wechselt, gilt als unwahrscheinlich. Zwar will Arsenal seinen Topverdiener schon länger loswerden, doch der ehemalige Nationalspieler hat mehrfach betont, dass er in London bleiben will.

"Ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung", hatte Özil dem Online-Magazin "The Athletic" gesagt. "Ich will nicht gehen, damit hat sich das."

Özil stand nur in 18 von 38 Premier-League-Spielen der vergangenen Saison auf dem Platz. Nach der Corona-Pause war er unter Trainer Mikel Arteta gar nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Spekulationen über mangelnde Fitness wies Özil vehement zurück. "Ich war vor der Pause fit genug für jedes Spiel", sagte er. "Und abgesehen von einer kleinen Verletzung, war ich es auch danach."