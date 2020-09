Ried holt Luca Meisl aus Salzburg

SVR/Daniel Scharinger

Neuzugang Luca Meisl (li.) mit Cheftrainer Gerald Baumgartner

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat Innenverteidiger Luca Meisl von Red Bull Salzburg fix unter Vertrag genommen. Zu Vertragsdauer und Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Der 21-jährige Meisl spielte zuletzt leihweise für den SKN St. Pölten.

Die SV Ried bastelt weiter fleißig an ihrem Kader für die kommende Bundesliga-Saison und präsentiert mit Luca Meisl den nächsten Neuzugang. Der 21-jährige Inneverteidiger kommt von Red Bull Salzburg, spielte zuletzt aber leihweise für den SKN St. Pölten in der Bundesliga. "Luca Meisl ist ein sehr talentierter, junger Innenverteidiger, der unsere Defensive verstärken soll. Er hat schon Erfahrung in der Bundesliga gesammelt und will bei uns den nächsten Schritt machen", so Ried-Cheftrainer Gerald Baumgartner.

Ein weiterer Neuzugang steht fest - Luca #Meisl wechselt vom @RedBullSalzburg zur SV Guntamatic Ried! 🙌🏼⚽️

Herzlich willkommen im Innviertel!https://t.co/DkDR9JlOO3 — SV Ried 1912 (@svried1912) 1. September 2020

Meisl zeigt sich bereit

Luca Meisl kommt in seinen jungen Jahren bereits auf 40 Bundesligaspiele sowie 35 Partien in der 2. Liga und war auch schon sechsmal im ÖFB-Cup im Einsatz. In der letzten Saison stand er in 17 Bundesligaspielen für den SKN St. Pölten auf dem Feld.

Auch Meisl selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die SV Guntamatic Ried hat ihr Interesse an mir bekundet und ich will unbedingt wieder in der Bundesliga spielen. Die SV Ried ist ein sehr gut aufgestellter Verein mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es losgeht. Ich will von Spiel zu Spiel meine bestmögliche Leistung zeigen und damit der Mannschaft weiterhelfen. Wir wollen so schnell es geht den Klassenerhalt fixieren."

apa/red