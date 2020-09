Wie lange fällt der BVB-Star aus? Zorc gibt Zagadou-Update

via www.imago-images.de

Dan-Axel Zagadou verletzte sich in der Vorbereitung

Eigentlich wollte sich Dan-Axel Zagadou in diesen Tagen unbedingt bei Cheftrainer Lucien Favre empfehlen, sich unverzichtbar machen für die Stammformation beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

Doch seit bald drei Wochen fällt der Abwehrhüne des BVB nun schon aus, nachdem er sich im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz das Knie verdreht hatte. Das war es vorerst mit der Startelf zum Saisonstart, wenn die Schwarz-Gelben am 19. September gegen den kommenden Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach (ab 18:30 Uhr) in die neue Spielzeit starten.

Gegenüber dem "kicker" stellte BVB-Sportdirektor Michael Zorc nun klar, dass die Blessur des 21-Jährigen nicht in Kürze überstanden sei. Zwar gehe es bei der Ausfallzeit nicht um eine Dauer von mehreren Monaten, wie der Manager gegenüber dem Sportmagazin versicherte. Allerdings sei es auch "keine Sache von wenigen Tagen".

Das Auftaktspiel in zweieinhalb Wochen sei demnach keine Option. Zagadou wollte sich eigentlich den Platz neben Abwehrchef Mats Hummels in der von Favre wieder eingeführten Viererkette in der Abwehrzentrale erkämpfen, nachdem er bereits im letzten Jahr mehrfach verletzt pausieren musste.

Zorc stellt klar: Kein weiteren Transfers geplant

Der 1,96-m-Mann stand in der abgelaufenen Saison lediglich zehnmal in der Startelf der Schwarz-Gelben, hatte unter anderem mit einem Außenbandanriss im Knie zu kämpfen.

Trotz der Sorgen um Zagadou schloss Sportdirektor Zorc derweil aus, noch einen Innenverteidiger auf dem Transfermarkt suchen zu wollen. Der 58-Jährige stellte klar: "Die wirtschaftliche Vernunft gebietet ein Nicht-Handeln."

Neben dem französischen U21-Nationalspieler und genanntem Ex-Weltmeister Hummels steht bei Borussia Dortmund mit dem Schweizer Manuel Akanji derzeit nur noch ein weiterer gelernter Innenverteidiger im Kader.