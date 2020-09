Verzockt sich der FC Bayern? Perisic-Deal droht zu platzen

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Bleibt Ivan Perisic beim FC Bayern?

Erst in der vergangenen Woche deutete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an, dass der FC Bayern Leihspieler Ivan Perisic von Inter Mailand fest verpflichten will. Nun gibt es allerdings Komplikationen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, haben die Münchner der Nerazzurri "nur" zehn Millionen Euro für Perisic geboten. Doch die Italiener fordern angeblich 15 Millionen Euro für den 31-jährigen Kroaten.

Am Dienstag hatte "Sky Italia"-Journalist Fabrizio Romano noch berichtet, dass der FC Bayern Inter eine Zwölf-Millionen-Euro-Offerte unterbreitet hat.

Eine Einigung sei jedenfalls noch nicht in greifbarer Nähe. Beide Parteien halten laut dem Portal an ihrer Summe fest. Sollte der FC Bayern Inter nicht in naher Zukunft entgegenkommen, könnten sich die Münchner auch verzocken.

Denn laut "fussballtransfers.com" haben bereits andere Klubs aus der englischen Premier League bei Inter wegen Perisic angeklopft. Demnach haben Manchester United, Tottenham Hotspur, Leicester City und der FC Everton ihr Interesse an dem Angreifer signalisiert.

Rummenigge: "Es wird Zeit"

Klar ist, dass der FC Bayern die Kaufoption für Perisic bereits vor Wochen verstreichen ließ. 20 Millionen Euro sollte der Vizeweltmeister von 2018 kosten - gerade in Corona-Zeiten zu viel für den deutschen Rekordmeister.

Zuletzt äußerte sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zu der Personalie. "Es wird Zeit", bestätigte der 64-Jährige in einem "Tuttosport"-Interview die Bemühungen des FC Bayern, Perisic in München zu halten. "Ich stehe in Kontakt mit meinem Freund Giuseppe Marotta (Geschäftsführer von Inter, Anm. d. Red.)."

Perisic war einer der "leisten Helden" der Triple-Saison des FC Bayern. Der 31-Jährige überzeugte in den vergangenen Monaten nicht nur mit soliden Leistungen, sondern präsentierte sich auch als echter Teamplayer. In 35 Pfichtspielen erzielte Perisic acht Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor.