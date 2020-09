Positiver Corona-Test beim FC Bayern II

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Ein Spieler von Bayern II ist positiv auf COVID-19 getestet worden

Bei Fußball-Drittligist Bayern München II ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Akteur werde 14 Tage in Quarantäne verbringen, teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Bis zu einem erneuten COVID-19-Test am Freitag werden alle U23-Spieler des FC Bayern individuell trainieren.

Ein für Freitag geplantes Testspiel gegen Österreichs Meister RB Salzburg wurde abgesagt.

"Der Fall wurde dem Gesundheitsamt gemeldet, mit dem sich der FC Bayern seit Beginn der Corona-Pandemie in allen diesbezüglichen Fragen und Themen eng abspricht. Je nach Befundlage wird anschließend mit den Experten des Gesundheitsamtes über das weitere Vorgehen entschieden", schrieben die Münchner.