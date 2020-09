Ungewissheit nach Hinteregger-Verletzung

GEPA pictures/ Philipp Brem

Wie schwer hat es Martin Hinteregger erwischt?

Beim 2:1-Auftaktsieg der ÖFB-Elf gegen Norwegen führte Martin Hinteregger das Team als Kapitän auf den Platz, bereits in Minute 40. war das aber aufgrund einer Verletzung schon wieder vorbei. Wie schlimm diese ist, konnte der Abwehrspieler noch nicht einschätzen.

Mit dem 2:1-Sieg gegen Norwegen startete das österreichische Nationalteam mit einem Erfolgserlebnis in die Nations League und holt sich verdient drei Punkte. Einzig die frühe Auswechslung von Aushilfskapitän Martin Hinteregger in Spielminute 40. trübte den gestrigen Abend, bei dem eine genaue Diagnose im Laufe des Samstages erwartet wird. "Bei der Auswechslung hatte ich starke Schmerzen. Ich merke schon, dass da nicht alles okay ist", so der Verteidiger von Eintracht Frankfurt im Interview nach dem Spiel.

Knöchelverletzung bereits früh im Spiel erlitten

Der Leidensweg von Martin Hinteregger hat dabei schon früh begonnen, bereits in der dritten Spielminute knickt der noch 27-Jährige um: "Ich bin in der dritten Minute umgeknickt, es wurde von Minute zu Minute schlimmer, ich konnte nicht mehr richtig laufen."

Fast die gesamte erste Halbzeit kämpft sich der Deutschland-Legionär durch die Partie, fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit folgt dann aber doch die Auswechslung, Aleksander Dragović ersetzt ihn in der Defensive des ÖFB-Teams. Wie schwer die Verletzung wirklich ist, konnte Hinteregger nach dem Spiel noch nicht einschätzen: "Es kann eine schlimme Verletzung sein, es kann aber auch weniger schlimm sein."

Für das ÖFB-Team wäre der Ausfall des Abwehrchefs ein schwerwiegender, mit rund 46 Länderspielen zählt Hinteregger zum absoluten Stammpersonal der letzten Jahre im Nationalteam. In der EM-Qualifikation im letzten Jahr kam der stämmige Abwehrspieler in acht Partien zum Einsatz und stand dabei jedes Mal in der Startelf.

red