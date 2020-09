Xhaka spricht über mögliche Gladbach-Rückkehr

David Horn via www.imago-images.de

Kehrt Granit Xhaka in die Bundesliga zurück?

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über eine Bundesliga-Rückkehr von Granit Xhaka vom FC Arsenal. Hertha BSC und seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach wurde Interesse nachgesagt. Nun äußerte sich der Schweizer zu den Spekulationen.

"Sagen wir mal so: Man weiß nie, was im Fußball passiert", sagte Xhaka in einem Interview mit dem "Sportbuzzer" und schloss eine Gladbach-Rückkehr zumindest nicht gänzlich aus: "Ich hatte in Mönchengladbach eine wirklich super Zeit, habe immer noch viele sehr gute Freunde dort, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe."

Da die Familie seiner Frau Leonita in der Stadt am Niederrhein wohnt, würde es Xhaka immer wieder dorthin ziehen. "Und zu einer Rückkehr in den Borussia Park: Das muss dann sicher für alle Parteien alles passen", so der 27-jährige Mittelfeldmann.

Zur Borussia pflege Xhaka nach wie vor eine gute Beziehung, "zu den Schweizern dort im Team, aber auch zur dortigen Führungsetage", erklärte der Nationalspieler und berichtete von einem Treffen mit Manager Max Eberl: "So habe ich in meinem Urlaub etwa Max Eberl einen kurzen Besuch abgestattet, das ist für mich ganz normal und hat mit Respekt vor diesem großartigen Verein zu tun, der mir in meiner Karriere sehr viele Türen geöffnet hat. Daher wird der Verein immer in meinem Herzen sein."

Xhaka schwärmt von Neuhaus

In dem Interview äußerte sich Xhaka auch zu Gladbach-Senkrechtstarter Florian Neuhaus. "Ich habe die Spiele regelmäßig verfolgt und klar habe ich die klasse Entwicklung von Florian Neuhaus gesehen, aber auch die des gesamten Teams. Das war schon wirklich überragend, was dort letzte Saison passiert ist", lobte er den frisch gebackenen Nationalspieler.

"Dass Florian nun in den Kader berufen wurde, zeigt ja nur das Niveau, auch der jungen Spieler, auf dem die Borussia nun spielt", so Xhaka.