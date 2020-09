Gibraltar gewinnt Duell der Fußballzwerge

Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix/SID/LARS MOELLER

Gibraltar setzte sich mit 1:0 durch

Im Duell der Fußballzwerge hat Gibraltar in der Nations League gegen San Marino gewonnen und damit die Chance auf den Aufstieg in Liga C gewahrt.

Mit 1:0 (1:0) setzte sich die Nummer 196 der Weltrangliste gegen Nummer 209 durch. Den Siegtreffer erzielte Graeme Torilla kurz vor der Halbzeit (42.). Der 23-Jährige steht in der ersten gibraltarischen Liga bei Rekordmeister Lincoln Red Imps FC unter Vertrag.

Zusammen mit Liechtenstein (180) bilden Gibraltar und San Marino die Gruppe 2 der Liga D. Der Gruppensieger steigt auf.