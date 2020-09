Pressestimmen zur Messi-Posse: "Wie ein Horrorfilm"

Peter Schatz

Bleibt zähneknirschend in Barcelona: Lionel Messi

Die Kehrtwende in der Causa Messi hat für große Aufregung gesorgt. Entsprechend hoch ging es in der spanischen Presselandschaft her.

Marca: "Messi bleibt, die Krise geht weiter. Der Argentinier macht mit knirschenden Zähnen weiter. Es bleiben viele Fragen offen. Messi spricht eine deutliche Sprache. Er bleibt ... mindestens noch ein Jahr. Präsident Josep Bartomeu ist trotzdem angeschlagen, dieses Szenario hat zur definitiven Scheidung zwischen Messi und Bartomeu geführt. Es ist wie ein Horrorfilm. Das Theater hat ein Ende, aber auch nur auf dem Papier."

AS: "Messi wirft Bartomeu Wortbruch vor, das Tischtuch ist zerschnitten. Es ist eine Niederlage für alle. Messi bleibt, allerdings stocksauer. Er schießt weiterhin gegen die Führungsriege des Vereins. Es wird für Barcelona nicht einfach, diese Saison mit diesem vergraulten Messi umzugehen."

Sport: "Und was nun? Das wird sich der Barca-Fan fragen. Messi wirft Bartomeu vor, sein Wort nicht gehalten zu haben. Leo wird bei Barca bleiben, weil er keine juristische Schlacht gegen den Verein seines Lebens austragen will. Er fühlt sich von Bartomeu veräppelt."

El Mundo Deportivo: "Messi spricht Klartext. Das Verhältnis zu Bartomeu ist zerrüttet. Barca geht als Sieger hervor. Messi verliert das Armdrücken gegen seinen Klub. Sein außergewöhnliches Verhältnis zu seinem Verein verdiente einen anderen Abschied, und den wird er haben. Messi konnte nicht durch die Hintertür nach Manchester flüchten."