Eintracht Frankfurt bangt um Hinteregger

GEPA pictures/ Philipp Brem via www.imago-images.d

Hat sich am Knöchel verletzt: Martin Hinteregger

Die österreichische Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League-Heimspiel am Montag gegen Rumänien um den Einsatz von Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger.

Beim 2:1 am Freitag in Norwegen erlitt der Abwehrspieler zwar keine Bänderverletzung, eine MRT-Untersuchung ergab eine starke Prellung des linken Knöchels.

Hinteregger will sich allerdings noch am Sonntag im Training einem Test unterziehen, ob ein Einsatz in Klagenfurt infrage kommt. Am Montag vollendet der Eintracht-Profi sein 28. Lebensjahr.

‼️ Verletzungsupdate zu Martin #Hinteregger! Die MR-Untersuchung hat keine Bänderverletzung ergeben, sondern eine starke Prellung des linken Sprunggelenks. Er wird am Sonntag versuchen zu trainieren. Ob ein Matcheinsatz am Montag möglich ist, wird sich kurzfristig entscheiden. pic.twitter.com/BTHKcolsZ8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 5. September 2020

Fraglich bleibt derweil, wie lange der Innenverteidiger noch für Frankfurt auflaufen wird. Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet, steht Hinteregger auf der Einkaufsliste des Premier-League-Rückkehrers FC Fulham weit oben.

Der torgefährliche Österreicher war im Januar 2019 vom FC Augsburg zur SGE gewechselt. Dort stieg er in Windeseile zum Leistungsträger und Fanliebling auf. Sein Vertrag in Frankfurt ist noch bis 2024 gültig.