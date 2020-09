Schweinfurt gibt Heimrecht im DFB-Pokal an Schalke ab

Vitalii KliuievVitleo via www.imago-images.de

Das Spiel Schweinfurt gegen Schalke findet in Gelsenkirchen statt

Der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 hat sein Heimrecht im DFB-Pokal an seinen Gegner FC Schalke 04 abgegeben. Das bestätigte Geschäftsführer Markus Wolf am Montag.

Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in Bayern hätte die Erstrundenpartie am Sonntag (15:30 Uhr) in Unterfranken ohne Zuschauer stattfinden müssen. Das Match wird nun in der Veltins-Arena ausgetragen.

Finanziell sind Geisterspiele für die gastgebenden Teams ein Verlustgeschäft, das vor allem Amateurklubs oft hart trifft. In Gelsenkirchen dürfen auch nicht mehr als 300 Zuschauer ins Stadion.