BVB-Missverständnis "hängt sich (plötzlich) voll rein"

David Aliaga

Emre Mor ist zu Celta Vigo zurückgekehrt

Bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund galt er als eines der größten Missverständnisse der letzten Jahre. Jetzt könnte es für ihn um seine allerletzte Chance gehen, sich im europäischen Profi-Fußball doch noch nachhaltig durchsetzen zu können.

Die Rede ist von Emre Mor, dem türkischen Mittelfeldjuwel, welches es vor vier Jahren als damals 18-Jähriger für knapp zehn Millionen Euro Ablöse beim BVB versuchte und kläglich scheiterte.

Nicht, weil Mor nicht genügend Chancen bekam. Sondern weil seine Einstellung zum Profi-Sport, seine Trainingsleistungen und seine Attitüde neben dem Platz den Ansprüchen der Dortmunder schlichtweg nicht ausreichten. Nach nur einer Saison und fünf Startelfeinsätzen in der Bundesliga waren die Schwarz-Gelben im Sommer 2017 froh, den Mittelfeldspieler für 13 Millionen Euro sogar noch gewinnbringend verkauft zu haben.

Der spanische Klub Celta Vigo schlug zu und stattete Mor in jenem Jahr mit einem Fünfjahresvertrag aus. Doch sowohl bei den bei den Galiziern als auch bei gleich zwei weiteren Leih-Klubs (Galatasaray und Olympiakos Piräus) wurde der mittlerweile 23-Jährige nicht glücklich. Überall waren die Defizite die gleichen: Zu wenig Trainingseifer, zu wenig Einstellung.

In diesem Sommer könnte es um seine letzte Chance gehen. Laut einem Bericht der spanischen "Marca" fiel Mor in den letzten Tagen zum ersten Mal mit Extraschichten beim Training und starken Leistungen in den Testspielen von Celta Vigo auf.

Ex-BVB-Profi Mor will die Leute stolz machen

Er soll dem Medienbericht zufolge seinen Cheftrainer Oscar Garcia um eine zweite Chance gebeten haben und will sich in der bevorstehenden Spielzeit in La Liga endlich durchsetzen.

Sein Coach warnte allerdings offen vor zu viel Euphorie in der Causa Emre Mor: "Wir wollen nicht zu voreilig sein. Wir können uns noch gut daran erinnern, was bisher passiert ist. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass er es in diesem Sommer bisher sehr gut macht. Er hängt sich voll rein."

Für Vigo brachte es der Linksfuß bisher auf lediglich einen Treffer in 33 Ligaspielen. Bei Gala und bei Olympiakos wurde er später phasenweise gar nicht mehr für den Profi-Kader berücksichtigt.

Kommt jetzt doch noch die Wende zur richtigen Zeit? Mor selbst zeigte sich zuletzt verhalten, will endlich mit Leistungen auf dem Platz überzeugen: "Es geht mir nicht darum, diejenigen zu widerlegen, die nie an mich geglaubt haben. Es geht mir darum, diejenigen stolz zu machen, die mir das Vertrauen schenken."