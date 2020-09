Austria Klagenfurt verliert Topscorer Aydin

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Okan Aydin zieht es in den fernen Osten

Der SK Austria Klagenfurt muss kurz vor dem Start der neuen Saison einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. Wie die Kärntner bestätigen, packt Topscorer Okan Aydin nach nur einem Jahr wieder seine Koffer und schließt sich dem chinesischen Zweitligisten Jiangxi Liansheng FC an.

Herber Verlust für den SK Austria Klagenfurt. Die Kärntner, die in der letzten Saison als Zweiter nur knapp den Aufstieg verpasst hatten, verlieren ihren Topscorer Okan Aydin. Wie der Zweitligist auf seiner Website bestätigt, schließt sich der Deutsch-Türke dem chinesischen Zweitligisten Jiangxi Liansheng FC an. "Okan hat eine starke Saison gespielt, in Klagenfurt auf sich aufmerksam gemacht. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", so Sportdirektor Matthias Imhof.

24 Scorerpunkte in 29 Einsätzen

Der Verlust von Aydin wird die Truppe von Robert Micheu bei der Mission Aufstieg erheblich wehtun, erzielte der Offensivspieler doch in der letzten Saison satte zwölf Treffer und bereitete ebenso viele vor, in 29 Pflichtspielen wohlgemerkt. Erst 2019 war der 26-Jährige vom FC Viktoria 1889 Berlin nach Kärnten gewechselt und dort auf Anhieb zum Leistungsträger avanciert.

"Ich hatte eine tolle Zeit bei der Austria, bleibe dem Verein auf jeden Fall als Fan erhalten und drücke fest die Daumen, dass die Jungs den Aufstieg schaffen", so Aydin in seinem Abschlussstatement.

Zugleich gab Klagenfurt die Vertragsverlängerung mit Julian von Haacke bekannt, der ebenfalls seit Sommer 2019 die Schuhe für den Kärntner Zweitligisten schnürt und nun einen Vertrag bis Sommer 2021 mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.

