"Harte" Jahre: Beckenbauer kann "das Ende erahnen"

Peter Schatz

Franz Beckenbauer ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Franz Beckenbauer hat sich in einem seiner selten gewordenen Interviews zu seinem angeschlagenen Gesundheitszustand geäußert.

Ihm gehe es "den Umständen entsprechend", erklärte die Fußball-Ikone des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft gegenüber "Bild".

"Was da alles war in den letzten Jahren. Mit all den Operationen und auch mit der Geschichte 2006. Das hat mich schon sehr mitgenommen. Ich sehe zwar, dass mittlerweile akzeptiert wird, dass da nichts war, aber die letzten Jahre waren schon hart", resümierte der 75-Jährige, der 2016 und 2017 zweimal am Herzen operiert worden war, 2019 einen Augeninfarkt erlitt und inzwischen eine künstliche Hüfte hat.

Beckenbauer bekräftige zwar, er blicke auf "ein schönes Leben" zurück, das mittlerweile "nicht mehr ganz so aufregend und hektisch" sei wie früher, klagte aber auch, sein Körper habe "richtig angefangen zu streiken".

Daraus zog der "Kaiser" Konsequenzen. "Ich trinke seit der Herz-OP keinen Alkohol mehr. Einmal habe ich damit wieder angefangen, da kam sofort das Herzflimmern. Seitdem lasse ich es ganz. Und habe festgestellt, es geht auch ohne", sagte Beckenbauer.

Franz Beckenbauer kann sein "Ende erahnen"

Der gebürtige Münchner schilderte: "Ich bewege mich viel, ich darf mich aber nicht mehr belasten. Ich habe im Haus ein kleines Schwimmbad und eine Sauna. Das tut mir gut. Ich laufe im Wasser gegen den Widerstand an. Das mache ich sehr gerne. Und hin und wieder spiele ich sogar schon wieder ein bisschen Golf."

In seinem Alter könne er "das Ende erahnen", gestand Beckenbauer. "Ich hoffe, dass mir vom Lieben Gott noch viele Jahre gegeben werden. Aber du weißt es nicht. Die Endlichkeit wird dir bewusst."

Angst vor dem Tod habe er aber nicht. "Warum soll ich mich über etwas aufregen, was ich eh nicht ändern kann? Ich weiß, dass es passieren wird. Man denkt im Alter nur häufiger daran als früher, als man noch jung war", so Beckenbauer, der während seiner aktiven Karriere von 1959 bis 1977 beim FC Bayern spielte und später als Trainer, Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender und Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters fungierte.