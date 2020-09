Ausgerechnet Fährmann: Leih-Rückkehrer soll S04 führen

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Ralf Fährmann kämpft beim FC Schalke 04 um den Platz zwischen den Pfosten

Zunächst wurde er, als Kapitän wohlgemerkt, zur Nummer zwei im Tor beim FC Schalke 04 degradiert. Dann wurde er zweimal verliehen. Nun soll Rückkehrer Ralf Fährmann bei S04 aber offenbar wieder eine wichtige Rolle spielen.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge soll der 31 Jahre alte Fährmann das "Machtvakuum" beim Revierklub füllen. Trainer David Wagner sucht vor dem Saisonstart seiner Knappen noch nach der richtigen Besetzung des fünfköpfigen Mannschaftsrates. Drei Spieler bestimmt Wagner selbst, die zwei weiteren werden von der Mannschaft gewählt.

Kapitän in der neuen Spielzeit soll Omar Mascarell bleiben, zuletzt Stellvertreter des zum FC Bayern gewechselten Alexander Nübel. Seit Bekanntwerden des Transfers hatte Mascarell die Rolle als Kapitän bereits ausgeübt.

Weitere Führungsspieler, auf die Wagner beim Bundesligisten zählt, sind dem Bericht zufolge Benjamin Stambouli und ausgerechnet Ralf Fährmann. Während Stambouli seinen auslaufenden Vertrag im Sommer auf Schalke verlängert hatte und ein sicherer Kandidat für eine Berufung in den Mannschaftsrat ist, dürfte die Personalie Fährmann durchaus überraschen.

Schalke-Coach Wagner mangelt es an Alternativen

Der Keeper wurde vor der letzten Saison zunächst an Norwich City verliehen. Beim Premier-League-Absteiger kam Fährmann jedoch nur zu insgesamt drei Einsätzen. Im vergangenen März zog es ihn schließlich zum SK Brann nach Norwegen.

Nach dem Wechsel von Alexander Nübel nach München kämpft Ralf Fährmann nun mit Markus Schubert um den Status der Nummer eins auf Schalke. Dass er zwischen 2017 und 2019 bereits die Kapitänsbinde bei den Königsblauen trug, dürfte nun bei der Suche nach Führungsspielern im Kader durchaus behilflich sein. Zudem kennt Fährmann, einst auf Schalke ausgebildet, seine Mitspieler und den Klub ganz genau.

Letztlich mangelt es David Wagner jedoch auch an Alternativen: In Alexander Nübel und Daniel Caligiuri haben zwei Führungsspieler den Verein verlassen. Caligiuri zählte, neben Stürmer Guido Burgstaller, in der Vorsaison zu den von der Mannschaft gewählten Mitgliedern des Spielerrats.