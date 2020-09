Europas Fußballer des Jahres werden in Nyon gekürt

unknown

Im letzten Jahr konnte Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk die Trophäe entgegennehmen

Europas Fußballer des Jahres wird in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen gekürt. Der für den 1. Oktober geplante Gala-Abend soll statt in Athen in der Zentrale der UEFA in Nyon stattfinden, wie der Europa-Verband am Mittwoch bekanntgab. Ohne Klubvertreter und Medien - aber mit den Preisträgern. Geehrt werden die beste Spielerin und der beste Spieler sowie die besten Trainer des Jahres.

Auslosungen für Gruppenphase der Europacup-Bewerbe ebenfalls betroffen

Betroffen von der Verlegung des formalen UEFA-Saisonauftakts sind auch die Auslosungen der Gruppenphasen in der Champions League (1. Oktober) und Europa League (2. Oktober), die nun ebenfalls in Nyon stattfinden sollen. Am 2. Oktober wird zudem der beste Spieler der vergangenen Europa-League-Saison geehrt.

Alle beteiligten Parteien seien sich einig, "dass die öffentliche Gesundheit weiterhin oberste Priorität haben muss und dass es derzeit nicht möglich wäre, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen in Athen zu organisieren", teilte die UEFA mit. Als Veranstaltungsort in der griechischen Hauptstadt war zunächst das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center vorgesehen.

apa