Papadopoulos bietet sich dem FC Schalke 04 an

Kyriakos Papadopoulos will zum FC Schalke 04 zurückkehren

Seitdem der Vertrag von Kyriakos Papadopoulos beim Hamburger SV ausgelaufen ist, ist der Grieche arbeitslos. Nun träumt der 28-Jährige von einer Rückkehr zum FC Schalke 04.

"Ich würde sofort nach Schalke kommen, das wäre ein Traum. Ich würde Schalke gerne helfen - sehr gerne sogar - und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann", sagte Papadopoulos zu "Sport 1" und betonte: "Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen."

Papadopoulos spielte bereits von 2010 bis 2014 für Schalke. In 97 Partien für die Königsblauen erzielte der Innenverteidiger sieben Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. 2011 gewann er mit dem Revierklub den DFB-Pokal.

An seiner Zeit in Gelsenkirchen erinnert sich Papadopoulos oft zurück: "Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Es war die beste Phase meiner Karriere gleich zu Beginn in Deutschland. Das waren viele glückliche Momente, die Fans haben mich geliebt und oft meinen Namen gerufen. Und ich habe Schalke geliebt."

Aktuell hält sich Papadopoulos in seiner Heimat bei PAO Koufalia fit. "Ich bin gerade mit meiner Familie in Griechenland, trainiere für mich, mit einem Fitness-Coach und halte mich in der 4. Liga fit. Ich warte, dass sich ein neuer Verein meldet", so der 28-Jährige, der über einen Anruf von Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider "sehr glücklich" wäre.

Neururer hat Mitleid mit Papadopoulos

Für Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer wäre Papadopoulos jedenfalls eine Verstärkung für "fast jeden deutschen Erstligisten". Papadopoulos sei "ein sehr interessanter Spieler. Er ist ablösefrei und Jungs mit dieser Qualität gibt es ganz wenige auf dem Markt", so der 65-Jährige.

Neururer betonte zudem, dass er Mitleid mit Papadopoulos hat. "Er hat sich immer zu 100 Prozent eingebracht und war immer Publikumsliebling. Er hatte oft Verletzungsprobleme, die er aber überwunden hat, wie er sagt, ansonsten konnte man ihm nie etwas vorwerfen", stellte der ehemalige Coach klar.

Papadopoulos spielte schon in der vergangenen Saison beim HSV keine Rolle mehr. Der Verteidiger war im Januar 2017 erst von Bayer Leverkusen nach Hamburg gewechselt. In der letzten Spielzeit kam er nur zu zwei Zweitliga-Einsätzen.

Zuletzt trainierte er mehrere Monate in der Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV und absolvierte für sie auch zwei Spiele.