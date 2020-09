FC Bayern bekommt mehr Supercup-Tickets als gedacht

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Fans dürfen den FC Bayern schon bald wieder im Stadion verfolgen

Triple-Gewinner Bayern München darf sich im europäischen Supercup auf die Unterstützung von mehr Fans freuen als erhofft.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) stellt dem deutschen Rekordmeister rund 4500 Tickets für die Begegnung mit dem Europa-League-Sieger FC Sevilla am 24. September in Budapest zur Verfügung. Das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Zunächst war ein Kontingent von nur 3000 Karten im Gespräch gewesen.

Die UEFA sieht die Partie des Champions-League-Siegers beim Ringen um die flächendeckende Zuschauer-Rückkehr als "Pilotprojekt". Der Plan sieht vor, dass trotz der Corona-Pandemie und der jüngsten Grenzschließung Ungarns bis zu 30 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden soll. Demnach dürften rund 20.000 Besucher in die Puskas Arena.

Die UEFA gab zuletzt an, mit den ungarischen Behörden über gesonderte Einreisebestimmungen für verschiedene Zielgruppen wie Spieler, Offizielle, Medien oder Fans zu verhandeln. "Die UEFA geht keine Risiken für die Sicherheit der Menschen ein", hieß es in diesem Zusammenhang.