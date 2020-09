Ex-BVB-Trainer erklärt Immobiles Scheitern in Dortmund

imago sportfotodienst

Ciro Immobile konnte beim BVB nicht überzeugen

Bei Borussia Dortmund scheitere Ciro Immobile einst kläglich. In seiner italienischen Heimat blühte der 30-Jährige wieder auf und krönte seine starken Leistungen bei Lazio Rom mit dem Golden Shoe, der Auszeichnung für den besten Torjäger Europas. Der frühere BVB-Trainer und Ex-Lazio-Profi Thomas Doll nannte nun Gründe, warum Immobile in Deutschland zum Flop wurde.

"Für Ciro hat es in Dortmund nicht geklappt, weil er sich dort nicht akklimatisiert hat", analysierte Doll in der "Sport Bild". Der 54-Jährige betonte zwar, dass der BVB ein Verein sei, der sich um seine Spieler kümmert, "trotzdem hat es Immobile nicht hinbekommen, sich einzugewöhnen".

Der Wohlfühlfaktor habe bei Immobile nicht gestimmt. "In Italien spielt sich das Leben mehr auf der Straße ab als in Deutschland, da wird spontan gerne mal ein Espresso zusammen getrunken", erklärte Doll. Diese Geselligkeit neben dem Platz sei für italienische Profis besonders wichtig.

Immobile beim BVB in der "Negativspirale"

Hinzu kommt, dass Immobile große Probleme mit der deutschen Sprache hatte. "Zudem waren die Erwartungen an einen Torjäger, der für eine Mega-Ablöse (18,5 Millionen Euro, Anm. d. Red.) vom FC Turin zum BVB gekommen war, natürlich extrem hoch", führte Doll weitere Gründe auf.

Auch die negativen Schlagzeilen hätten Immobile gehemmt. "Als es zu Beginn nicht lief, hat Ciro bestimmt auch mal die Zeitungen aufgeschlagen. Da stand dann so etwas wie Fehleinkauf. Das hat ihn vielleicht belastet und blockiert, er kam in eine Negativspirale", so der 54-Jährige.

Während Immobile für den BVB in 34 Pflichtspielen nur zehn Treffer erzielte, trumpft der 30-Jährigen bei Lazio groß auf. Mit 36 Liga-Toren erklomm der Italiener den Stürmer-Thron des europäischen Fußballs - und ließ dabei Bayern-Star Robert Lewandowski (34 Tore) hinter sich.

"Schade für den BVB, für die Bundesliga, aber vor allem für Immobile, dass er in Deutschland nicht zeigen konnte, was in ihm steckt. Deshalb ist es umso schöner, dass der Fußball solche Geschichten schreibt und er bei Lazio so explodiert", bilanzierte Doll.