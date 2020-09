Coman nimmt Konkurrenzkampf mit Sané auf

Laurence Griffiths - UEFA

Kingsley Coman will mit dem FC Bayern weitere Erfolge feiern

Kingsley Coman, Finaltorschütze des FC Bayern in der Champions League, nimmt den Konkurrenzkampf auf seiner Position auf dem offensiven linken Flügel auf. Dort muss er sich künftig gegen Neuzugang Leroy Sané behaupten.

"Das ist kein Problem", entgegnete ein gelassen wirkender Kingsley Coman im Interview mit "Sky" auf das bevorstehende interne Duell um den Stammplatz. "Es gibt immer Konkurrenz bei Bayern. In meinem ersten Jahr waren es Arjen (Robben, Anm. d. R.), Douglas (Costa) und Franck (Ribéry). In diesem Jahr gibt es nur Sané."

Dem 24-Jährigen zufolge sei ein breiter Kader für die bevorstehende Spielzeit ohnehin von Vorteil. "Es wird sehr schwer sein, wir spielen fast jeden dritten Tag. Aber wir haben eine gute Mannschaft. Ich hoffe, ich spiele viel. Jedes Spiel kann ich aber auch nicht machen. Wir brauchen jeden Spieler."

Zudem stellte er hervor, dass den Münchnern aufgrund der langen letzten Saison kaum eine Verschnaufspause bleibt. "Wir brauchen normalerweise Zeit. Aber wir werden alles machen, um bereit zu sein."

Coman baut seine Titelsammlung weiter aus

Gleichzeitig machte Coman klar, dass der deutsche Rekordmeister auch nach dem jüngsten Triple-Gewinn weiter "hungrig" nach Titeln sei. Die Mannschaft wolle "immer gewinnen. Und vielleicht feiern wir ja das zweite Triple nacheinander".

Der Angreifer hat in seiner bisherigen Karriere bereits eine beachtliche Titelsammlung angehäuft. Neben dem Champions-League-Erfolg gewann er mit dem FC Bayern fünfmal die Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Zudem holte Coman je zweimal die Meisterschaft und je einmal den Pokal in Italien (Juventus) und Frankreich (PSG).

Gegen seinen Ex-Klub PSG gelang Kingsley Coman im Finale der Champions League der entscheidende Treffer zum 1:0-Erfolg. "Es ist mein wichtigstes Tor in meinem Leben und in meiner Karriere, ich werde es nie vergessen", so der Triple-Sieger.