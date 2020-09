MSV-Trainer Lieberknecht vergleicht Favre mit Heynckes

imago sportfotodienst

BVB-Coach Lucien Favre (l.) ein Trainer wie Jupp Heynckes?

Bei Borussia Dortmund ist Lucien Favre trotz zwei Vizemeisterschaften in zwei Jahren nicht unumstritten. Trainerkollege Torsten Lieberknecht von BVB-Pokalgegner MSV Duisburg vergleicht den Schweizer dennoch mit einem ganz Großen der Branche: Jupp Heynckes, der mit dem FC Bayern München 2013 das Triple gewann.

"Du erkennst immer, dass die Mannschaften von Lucien Favre auf dem Platz Struktur aufweisen. Da ist ein klarer Plan dahinter, wie man defensiv verschieben muss, wie man anläuft. Das hat man bei Gladbach gesehen, bei Hertha, und jetzt auch in Dortmund", sagte Lieberknecht im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Pokalduell mit dem BVB am Montag in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Sein Trainervorbild sei Jupp Heynckes gewesen, so der Ex-Profi, "weil der in all den Jahren gelernt hat, mit immer neuen Generationen umzugehen. Da hast du Generationen gehabt, die hierarchisch aufgebaut waren, und heute hast du die Jungs, die vor der Playstation sitzen, und mit denen musst du erstmal umgehen."

BVB: "Schublade" für Lucien Favre passt nicht

Auch bei Favre, erklärte Lieberknecht weiter, haben man "das Gefühl, dass das passt". Der 47-Jährige erklärte weiter: "Die Schublade, die man vielleicht aufmacht, dass er ein Trainerkollege ist, der nur strukturiert ist - das würde gar nicht passen, wenn man die Jungs dann nicht auch zocken lässt, so wie sie das machen."

Favre war 2018 vom französischen Erstligisten OGC Nizza zum BVB gewechselt, hatte die in ihn gesetzten Erwartungen bislang aber nur teilweise erfüllt. Besonders das unter dem Strich enttäuschende Abschneiden der Dortmunder in DFB-Pokal und Champions League sowie die unerklärlichen Leistungsschwankungen seines Teams brachten dem Taktik-Tüftler Kritik ein.

In wettbewerbsübergreifend bislang 91 Partien mit Favre an der Seitenlinie fuhr der BVB 57 Siege ein und kassierte 19 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 203:116.