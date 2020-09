Haaland weicht Frage nach England-Zukunft aus

TEAM2 via www.imago-images.de

Erling Haaland ist beim BVB gesetzt

Erst seit Januar spielt Erling Haaland bei Borussia Dortmund, doch trotz seines jungen Alters ist der 20-Jährige kaum noch aus der BVB-Offensive wegzudenken. Nun hat sich der Stürmer zu seinen Anfängen beim Revierklub geäußert.

Besonders imponierte dem Norweger dabei sein Debüt vor der Südtribüne. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: Wow. Sie war so groß, ging so weit hoch. Es ist eine verrückte Atmosphäre", schwärmte der Youngster gegenüber dem Portal "Soccerbible".

In seiner ersten Halbserie für den BVB überzeugte Haaland mit 16 Pflichtspiel-Toren. Aufgrund seiner starken Physis wird der Skandinavier immer wieder mit Zlatan Ibrahimovic verglichen.

Die schwedische Legende gehört auch zu den Vorbildern des BVB-Knipsers. "Es gibt viele Menschen, zu denen ich aufgesehen habe, als ich noch jünger war. Viele Spieler. Da gibt es natürlich Zlatan, der eines meiner großen Vorbilder ist. Und da gibt es Cristiano Ronaldo, der mit Sicherheit auch eines ist", verriet Haaland.

In Dortmund besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2024, dennoch wird bereits über einen vorzeitigen Wechsel in die Premier League spekuliert.

Auf die Frage, ob Interesse an einem zukünftigen Engagement in England besteht, antwortete Haaland diplomatisch: "Ich habe immer versucht, in die Top-Fünf-Ligen zu kommen und jetzt habe ich das Gefühl, dass Deutschland perfekt passt."

Erst BVB-Torjäger, dann Rapper?

Konkreter äußerte sich der Hoffnungsträger hingegen zu seinen Plänen nach der aktiven Karriere. "Wäre ich kein Fußballer, wäre ich wohl Rapper geworden. Das muss ich ehrlich sagen", gestand Haaland.

Bereits in seiner Jugend probierte sich der Linksfuß als Musiker. Diesen Traum hat Haaland nach eigener Aussage noch nicht endgültig aufgegeben.

"Ich hoffe, dass ich eines Tages einen Nummer eins Hit in Norwegen landen werde", so der BVB-Profi. Doch zunächst steht für Haaland der Fußball im Fokus. Mit Borussia Dortmund startet der Torjäger am Montag in die neue Pflichtspielsaison. Dann gastieren die Schwarz-Gelben im Rahmen des DFB-Pokals beim MSV Duisburg.