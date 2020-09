ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de

Time to say goodbye: Adthe Nuhiu verlässt Sheffield Wednesday endgültig

Sieben Jahre lange kickte der ehemalige Rapid-Stürmer Adthe Nuhiu für den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday, nun ist diese Zeit endgültig zu einem Ende gekommen. War sein Vertrag eigentlich mit Ende Juli ausgelaufen, rankten sich zuletzt Gerüchte um eine mögliche Verlängerung. Daraus wird nichts, auf Facebook nimmt Nuhiu nun offiziell Abschied.

>> Die Vereinsstatistik von Adthe Nuhiu in der weltfussball-Datenbank

Er kam, traf und wurde zur Vereinsikone. So lässt sich die siebenjährige Laufbahn von Ex-Rapid-Stürmer Adthe Nuhiu beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday beschreiben, die nun ihr Ende findet. Wie der bullige Angreifer auf seiner Facebook Seite bestätigt, verlässt er die Engländer nach 276 Partien und 50 erzielten Toren. Sein Vertrag war bereits mit Ende Juli ausgelaufen, zuletzt gab es aber wieder Gerüchte um einen möglichen Verbleib des Stürmers aus dem Kosovo. Daraus wird nichts.

"Dieser Klub wir mich niemals verlassen"

In seinem emotionalen Abschiedsstatement bedankt sich Nuhiu beim Klub und den Fans für die jahrelange Unterstützung: "Ich habe hier sieben Jahre genossen und es ist ein emotionaler Moment, Hillsborough zu verlassen, wo ich den größten Teil meiner Karriere verbracht habe. Es war immer eine Ehre für mich, für Wednesday zu spielen und alles zu geben, daher ist dieser Moment nicht einfach."

Nuhiu wechselte zur Saison 2013/14 nach einer Saison in der Türkei bei Eskişehirspor zu Sheffield Wednesday und konnte gleich in seiner ersten Saison acht Tore in der Liga erzielen. Seine erfolgreichste Spielzeit hatte er in der Saison 2017/18, als er in 28 Einsätzen gleich elfmal netzte und auch in fünf FA-Cup-Partien drei Tore beisteuerte.

Am 45. Spieltag der letzten Saison machte er sich mit einem Doppelpack gegen Fulham endgültig zur Vereinslegende, als er seine Pflichtspieltreffer 49 und 50 für Wednesday erzielte. Dies war davor zuletzt Marcus Tudgay gelungen, der von 2006 bis 2010 bei den "Owls" seine Schuhe schnürte.

Für Nuhiu endet nun ein sehr emotionales Kapitel, wie er zum Abschluss schreibt: "Keiner kann mir nehmen was dieser Verein für mich bedeutet, das werde ich immer behalten. Ich gehe als Spieler, aber Sheffield Mittwoch hat auch einen Fan gewonnen, der immer nach dem Verein Ausschau halten wird. An die Fans, Mitarbeiter, Spieler, Vorsitzende, einfach allen, vielen Dank und alles Gute für eure Herausforderungen in dieser Saison."

red