FC ERZGEBIRGE AUE

Ben Zolinski (M.) verstärkt Aue

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wechselt Mittelstürmer Ben Zolinski vom SC Paderborn nach Sachsen.

Der 28-Jährige erhält in Aue einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte Zolinski in 28 Spielen drei Tore für die Ostwestfalen erzielt.