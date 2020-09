Kehrtwende! FC Bayern vs. Schalke doch ohne Fans

Sven Hoppe

Das Heimspiel des FC Bayern gegen Schalke werden wohl 7500 Fans im Stadion sehen

Die Bundesliga-Saisoneröffnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 wird nun doch zum Geisterspiel.

Dies gab Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 47,6 und damit deutlich über der Höchstmarke von 35.

Am Mittwoch war noch eine Übereinkunft verkündet worden, wonach der FC Bayern vor 7500 Zuschauern spielen darf.

"Es wäre ein falsches Signal, vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzzahl des Robert-Koch-Instituts von 47,6, Zuschauer in die Sportstadien zu lassen", sagte Reiter bei Facebook.

Am Mittwoch habe der Wert unter 35 gelegen, "weshalb wir, dem Beschluss der Staatskanzleichefs der Bundesländer vom Dienstag folgend, eine stark begrenzte Zahl von Zuschauern am Wochenende zugelassen hätten", so Reiter.