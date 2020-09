Kutucu zur TSG Hoffenheim: Das sagt Hoeneß

Gabor Krieg via www.imago-images.de

Sebastian Hoeneß gibt sich zuversichtlich

Der Zittersieg im DFB-Pokal beim Chemnitzer FC hat Trainer Sebastian Hoeneß bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim Zuversicht für sein Bundesliga-Debüt am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FC Köln gegeben.

"Wir sind gegen Chemnitz nicht richtig in die Partie gekommen. Das darf uns gegen Köln nicht passieren, da muss der Start stimmen. Was wir aber auch mitnehmen: Wir haben eine schwierige Situation gut gemeistert", sagte Hoeneß am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Kraichgauer.

Hoffenheim hatte sich bei den Sachsen im DFB-Pokal erst im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Der Coach nahm auch zu Transferspekulationen Stellung, wonach der Klub an Schalkes Ahmed Kutucu interessiert sei: "Am Gerücht um Ahmed Kutucu ist nichts dran", betonte Hoeneß.

Angesichts der angespannten Personallage könnte die TSG allerdings durchaus weiteres Personal benötigen: Kapitän und Abwehrchef Benjamin Hübner fehlt wegen einer Sprunggelenkverletzung. Zudem fallen der Langzeitverletzte Havard Nordtveit und Kostas Stafylidis aus, der an der Schulter operiert werden muss. Dies bestätigte Hoeneß.

Noch nicht im Training diese Woche waren die angeschlagenen Robert Skov und Stefan Posch. Bisher nur reduziert trainieren konnten Pavel Kaderabek, Christoph Baumgartner und Andrej Kramaric. "Ihn hat es ein bisschen im Leistenbereich gezwickt", sagte Hoeneß über den kroatischen Vize-Weltmeister.

"Ich freue mich einfach", sagte der 38-Jährige vor seiner Premiere im Oberhaus. "Es bleibt aber wirklich keine Zeit, das in einen großen Zusammenhang mit meiner Person zu stellen." Seine Mannschaft tritt zum Auftakt beim Team des früheren Hoffenheimer Trainers Markus Gisdol an.

Am 27. September geht es im ersten Heimspiel gleich gegen den FC Bayern. Mit der zweiten Mannschaft der Münchner war Hoeneß vergangene Saison Drittliga-Meister geworden.