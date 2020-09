Was will der FC Bayern mit Sergino Dest?

via www.imago-images.de

Sergino Dest steht im Fokus des FC Bayern

Während Thiago den FC Bayern Richtung Liverpool verlassen wird, steht im Gegenzug ein Mega-Talent vor einem Wechsel nach München. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der deutsche Rekordmeister seine Bemühungen um Sergino Dest von Ajax Amsterdam intensiviert.

Laut "Sky Sport" und "Bild" hat sich der FC Bayern mit dem Außenverteidiger bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Demnach wird der 19-Jährige einen langfristigen Vertrag an der Säbener Straße unterzeichnen.

Grund genug, den Spieler einmal vorzustellen: Wer ist Sergino Dest? Wo liegen seine Stärken und Schwächen? Und wie plant der FC Bayern mit dem Youngster? weltfussball.de beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wer ist Sergino Dest?

Sergino Gianni Dest kam am 03. November 2000 als Sohn eines US-Soldaten und einer Niederländerin in der Gemeinde Almere zur Welt. 2012 wechselte er von seinem Heimatverein in die Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam.

Mit gerade einmal 18 Jahren feierte er beim 2:0-Sieg im Finale des Supercups gegen PSV Eindhoven sein Profidebüt. Dest durfte dabei sogar in der Startelf ran.

Seit der U17 ist das Abwehrjuwel außerdem fester Bestandteil der US-amerikanischen Junioren-Nationalmannschaften. 2019 musste sich Dest, der auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, für eine Auswahl entscheiden.

Es kam zu einem regelrechten Tauziehen, in das sich der damalige Bondscoach Ronald Koeman höchstpersönlich einschaltete. Doch Dest gab Oranje einen Korb.

Seine Entscheidung zahlte sich aus. Im November 2019 wurde Dest erstmals für die A-Auswahl der USA nominiert, stand in der CONCACAF Nations League gegen Kanada (4:1) sogar 90 Minuten auf dem Platz und steuerte einen Assists bei.

Seitdem wird er als große Abwehr-Hoffnung der US-Boys gefeiert. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Ich bin glücklich damit und ich bin stolz auf mich, dass ich das schon geschafft habe. Es ist etwas ganz Besonderes", sagte Dest zu "Voetbal International", betonte jedoch bescheiden: "Es liegt an mir, das fortzusetzen."

Wo liegen Sergino Dests Stärken?

Dest ist auf der rechten Abwehrseite ein ähnlicher Spielertyp wie Alphonso Davies auf dem linken Defensivflügel.

Der US-Amerikaner wurde eigentlich auf der offensiven Außenbahn ausgebildet. Daher verfügt Dest über einen besonders ausgeprägten Drang nach vorne. Zudem besticht der Rechtsverteidiger durch seine Schnelligkeit.

Dest gilt als sehr ballsicherer Spieler, der über ein gutes Zweikampfverhalten (Quote bei 50 Prozent in der Eredivisie), ein sicheres Passspiel (89 Prozent) und eine ordentliche Spielübersicht verfügt.

"Er ist ein guter Junge. Es macht Spaß, ihm zuzusehen", lobte US-Coach Gregg Berhalter Dest nach seinem Debüt: "Er ist in der Defensive gut und kann auch da seine Schnelligkeit ausspielen genau wie in der Offensive."

Wo liegen Sergino Dests Schwächen?

Die größte Schwäche liegt wohl in Dests Unerfahrenheit. Der 19-Jährige absolvierte in seiner Karriere erst 36 Profispiele. In der wegen Corona frühzeitig abgebrochenen Vorsaison war er bei Ajax kein unumstrittener Stammspieler.

15 Mal stand er in der Liga in der Startelf, dabei bereitete er immerhin fünf Tore vor. In der Königsklasse kam der Youngster fünf Mal zum Einsatz, zwei weitere Male in der Europa League.

Problematisch ist, dass Dest nicht gerade über ein Gardemaß verfügt. Mit seinen 1,70 Metern wiegt der Verteidiger nur 62 Kilo. Körperliche Voraussetzungen, die ihm gerade in Duellen mit bulligen Angreifern immer wieder Probleme bereiten - Schnelligkeit hin oder her.

Wie plant der FC Bayern mit Sergino Dest?

Die große Frage, die hinter den Transferbemühungen des FC Bayern steckt, ist, ob Dest eine direkte Hilfe für die Münchner wäre.

"Ich gehe davon aus, dass der FC Bayern seine Hausaufgaben gut gemacht hat und einen klaren Plan mit ihm hat. Als Spieler muss man sich jedoch darüber im Klaren sein, dass dies keine Garantie bietet", sagte der ehemalige Bayern- und Ajax-Profi Jan Wouters dem "Telegraaf" im Frühjahr.

Raymond Victoria, der als junger Spieler ebenfalls den Schritt aus Holland zum FC Bayern wagte, stellte fest: "Die wichtigste Überlegung, die Dest jetzt machen muss, ist, ob er eine Chance hat, beim FC Bayern zu spielen. Welche Pläne hat der Verein mit ihm? Mit wem sollte er konkurrieren?"

Für Dest spricht, dass die Konkurrenz in der neuen Saison tatsächlich überschaubar ist. Leihgabe Álvaro Odriozola kehrte im Sommer zu Real Madrid zurück.

Zuletzt wurde die rechte Abwehrseite zumeist von Benjamin Pavard bekleidet. Dieser könnte im Falle eines Dest-Transfers wieder in die Innenverteidigung rücken. Joshua Kimmich nach seinem kurzen Abstecher beim Champions-League-Finalturnier wieder im Mittelfeld gesetzt.

Ob Dest das Zeug hat, sich auf der rechten Außenbahn des FC Bayern zu etablieren, bleibt allerdings abzuwarten. Mit kolportierten Ablösesummen zwischen 20 und 30 Millionen Euro würden die Bayern-Bosse in jedem Fall ein hohes Risiko eingehen.

Dass sich ein solches Wagnis lohnt, zeigt Alphonso Davies, der als No-Name zum FC Bayern kam und mittlerweile unumstrittener Stammspieler ist.

Lissy Beckonert