Burgstaller-Aus bei Schalke wohl besiegelt

Guido Burgstaller hat beim FC Schalke 04 wohl keine Zukunft mehr

Bei der 0:8-Niederlage gegen den FC Bayern München stand Guido Burgstaller schon gar nicht mehr im Kader von Schalke 04. Wie "sport1" berichtet, wurde der 31-jährige Stürmer sogar in die U23 versetzt, bis zum Ende des Transferfensters am 5. Oktober soll sich der Angreifer einen neuen Verein suchen.

Vielleicht war Guido Burgstaller sogar etwas erleichtert, dass er bei der 0:8-Auswärtsklatsche von Schalke 04 gegen den FC Bayern München nicht im Kader stand. Andererseits dürfte damit nun endgültig klar sein, dass der ÖFB-Legionär in Gelsenkirchen wohl keine Zukunft mehr hat. Wie "sport1" berichtet, wurde der 31-jährige Stürmer nicht nur aus dem Kader gestrichen, sondern auch in die U23 versetzt. Bis zum Ende des Transferfensters am 5. Oktober soll sich der Angreifer einen neuen Verein suchen.

Horrorsaison bei Schalke

Die vergangene Saison glich für Guido Burgstaller in fußballerischer Sicht einem Horrortrip. In 21 Bundesligaspielen gelang dem Stürmer kein einziger Treffer und dass obwohl er sogar 13-mal davon in der Startelf stand. Lediglich im DFB-Pokal traf der 31-Jährige gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel zweimal, eine äußerst maue Bilanz. Im Sommer sprach der Angreifer im "Krone"-Interview von der "schlechtesten Phase meiner Karriere", gab sich aber zugleich kämpferisch und wollte sich bei Schalke noch einmal beweisen.

Daraus wird nichts, da Coach David Wagner offenbar nicht mehr mit dem ehemaligen Rapid-Stürmer, der in 119 Spielen für Schalke immerhin 32 Tore erzielte, plant und ihn daher in die U23 zum Fithalten versetzt hat. Zudem wurden ihm mit den Neuzugängen Gonçalo Paciência und Vedad Ibišević gleich zwei neue Stürmerkollegen vor die Nase gesetzt, auch kehrte auch Mark Uth nach seiner Leihe vom 1. FC Köln zurück.

Bis zum Ende des Transferfensters soll sich Burgstaller daher einen neuen Verein suchen, sein aktueller Vertrag bei den "Knappen" läuft noch bis Sommer 2022.

