Trotz 0:8-Schmach: Liverpool wohl an Schalke-Star dran

Ozan Kabak (r.) spielte am Freitag mit Schalke beim FC Bayern

Ozan Kabak erwischte ebenso wie praktisch alle seiner Teamkollegen beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 einen absoluten Albtraum-Start in die neue Saison. Bei der derben 0:8-Packung der Königsblauen beim deutschen Serienmeister FC Bayern München wirkte der Innenverteidiger gegen die vor Spielfreude strotzenden FCB-Angreifer völlig überfordert und ging mit S04 sang- und klanglos unter.

Kabak verursachte zudem den Straßstoß zum zwischenzeitlichen 0:3 und verlor seine direkten Gegenspieler immer wieder aus den Augen - sport.de-Note 6,0!

Trotz dieses Fehlstarts ins neue Spieljahr reißen die Gerüchte um mögliche hochkarätige Interessenten an dem Defensivspieler nicht ab. Wie das Portal "transfermarkt.de" jetzt erfahren haben will, soll sich der 20-Jährige sogar beim englischen Meister FC Liverpool in den Fokus gespielt haben. Der Klub von Trainer-Ikone Jürgen Klopp ist derzeit noch auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit.

Kabak gilt unabhängig von seiner schlechten Leistung am Freitagabend als hochveranlagter Abwehrspieler, der über seine Zweikampfstärke und Präsenz ins Spiel findet. Bereits als 18-Jähriger feierte er sein Profi-Debüt und schaffte 2019 über seine erste Station Galatasaray Istanbul den Sprung in die Bundesliga zum VfB Stuttgart.

Nach nur 15 Ligaspielen für die Schwaben wurde er im Sommer 2019 nach Gelsenkirchen transferiert und entwickelte sich bei den Knappen auf Anhieb zum Stammspieler.

Schon in den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche um den Türken auf höchster Stufe. So wurde Kabak auch schon mit Leicester City oder Lazio Rom in Verbindung gebracht.

Nun also das kolportierte Interesse des Champions-League-Siegers von 2019, der erst kürzlich mit der Verpflichtung von Bayern-Star Thiago ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzte.

Die Ablösesumme für Schalkes Tafelsilber Kabak könnte Liverpool wohl in jedem Falle stemmen. Der Abwehrmann gilt als der Schalke-Profi mit dem deutlich höchsten Marktwert im gesamten Kader. Vertraglich ist Kabak noch bis 2024 an den kriselnden Traditionsverein gebunden. Allerdings soll er eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzen, nach der er für 45 Millionen Euro Ablöse den FC Schalke verlassen könnte.