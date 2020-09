Favre schwärmt von BVB-Überflieger Reyna

Revierfoto via www.imago-images.de

Giovanni Reyna traf gegen Gladbach zum 1:0 für den BVB

Youngster Giovanni Reyna war einer der Protagonisten beim klaren 3:0-Auftaktsieg von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor sorgte er für die wichtige Führung und zeigte sich auch ansonsten sehr umtriebig und aktiv.

Dass er sich mit seinen gerade einmal 17 Jahren anschickt, Stammspieler beim BVB zu werden, verdankt er seinen großen fußballerischen Qualitäten. Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre gerät regelrecht ins Schwärmen, als er auf die Stärken seines Offensivspielers angesprochen wird.

"Seine Bewegungen sind gut, er ist torgefährlich, auch als Vorbereiter. Er kann das Spiel gut lesen, gut verteidigen. Er ist intelligent. Gio bringt sehr viel mit für einen Spieler, der erst 17 Jahre alt ist", so der BVB-Coach, der vom "kicker" schon vor dem souveränen Auftaktsieg gegen Gladbach auf den US-Boy angesprochen wurde.

In der Tat spielte Reyna in der Offensive der Schwarz-Gelben neben den arrivierten Kräften sehr abgeklärt auf, dafür dass es gerade mal sein dritter Startelf-Einsatz in der Bundesliga war. Das Zusammenspiel mit seinen zum Teil ebenfalls noch blutjungen Teamkollegen wie Sancho, Haaland und Bellingham funktionierte schon herausragend.

96 Prozent seiner gespielte Pässe kamen an den Mann, niemand der 22 Akteure, die von Beginn an auf dem Rasen des Signal Iduna Parks standen, hatten da einen besseren Wert zu verbuchen.

Reyna: "Wir erwarten, dass wir Meister werden"

Im letzten Jahr wurde das Juwel bei den Westfalen vor allem von Ex-Profi Otto Addo gefördert, der in Dortmund seit 2019 als Talente-Trainer arbeitet. Auch der 45-Jährige ist von den Qualitäten Reynas überzeugt und traut seinem Schützling eine große Karriere zu: "In Sachen Timing, Technik, Übersicht und Lösungsfindung unter Druck ist er schon sehr weit", wird Addo vom "kicker" zitiert.

Er habe sich extrem schnell an die hohen Anforderungen im deutschen Profi-Fußball gewöhnt, erinnerte er sich und verweist auf die besondere Entwicklung Reynas: "Gio hat mit 14 bereits in der U19 mittrainiert, mit 15 dann beim MLS-Team von New York. Er kann sehr schnell adaptieren."

Der US-amerikanische U-Nationalspieler selbst startete mit einer Mischung aus Demut und Ehrgeiz in das neue Spieljahr. Er verfolge mit Borussia Dortmund große Ziele, wie er selbst zu verstehen gab: "Wir gehen nicht in die Saison und erwarten, dass Bayern Meister wird. Wir erwarten, dass wir Meister werden", so Reyna, der nach eigener Aussage auch langfristig eine "größere Rolle" beim BVB übernehmen wolle.

Als wichtigsten Teamkollegen bei den Schwarz-Gelben sieht er im Übrigen Jadon Sancho an. Dieser habe einen ähnlichen Werdegang hinter sich gebracht und sei daher für den offensiven Mittelfeldmann eine wichtige Orientierung - auf und abseits des Rasens: "Der versteht, was es heißt, wenn man als 16-Jähriger zu so einem Klub kommt. Jadon hat mir sehr geholfen, vielleicht mehr als jeder andere auf dem Platz", so Reyna, der sich in den kommenden Monaten endgültig bei seinem Klub aus dem östlichen Ruhrgebiet durchsetzen will.