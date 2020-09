Wagner vor dem Aus? Drei Trainer-Kandidaten für Schalke

via www.imago-images.de

David Wagner droht das Aus beim FC Schalke 04

Nach der 0:8-Pleite gegen den FC Bayern ist Trainer David Wagner beim FC Schalke 04 mehr denn je angezählt. Die Liste der möglichen Nachfolger des Coaches wird immer länger.

Wie die "Bild" berichtet, gibt es aktuell drei mögliche Kandidaten beim FC Schalke 04. Einer ist demnach Eurofighter Marc Wilmots. Der 51-Jährige war zuletzt Nationaltrainer vom Iran, wurde aber im Dezember rausgeschmissen.

Auch Sandro Schwarz, Ex-Coach vom 1. FSV Mainz 05, wird dem Bericht zufolge in Gelsenkirchen gehandelt. Der 47-Jährige hatte im November bei den Rheinhessen gehen müssen und ist seitdem vereinslos. Schwarz wurde zuletzt auch als Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim gehandelt. "Natürlich fühle ich mich jetzt bereit, wieder eine neue Aufgabe anzutreten", hatte er im Juni mit Blick auf ein neues Trainer-Engagement gesagt.

Der dritte Name, der beim FC Schalke 04 kursiert, ist Ralf Rangnick. Der 62-Jährige war bereits zwei Mal Trainer der Königsblauen, zuletzt 2011. Im Juli hatte Rangnick seinen Posten als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull geräumt.

Zuletzt hatte der 62-Jährige mit dem AC Mailand über eine Zusammenarbeit verhandelt, Rangnick hätte dort den Posten als Sportdirektor und Trainer übernehmen sollen. Nach wochenlangen Gesprächen kam eine Zusammenarbeit jedoch nicht zustande. Auch bei der AS Rom soll er ein Kandidat für den Posten des Sportdirektors sein.

Ultimatum für David Wagner beim FC Schalke 04?

Nach 17 Spielen ohne Bundesliga-Sieg mit 45 Gegentoren steht der umstrittene Trainer David Wagner vor seinem möglicherweise letzten Auftritt.

Sollte ihm am Samstag (18:30 Uhr) gegen Werder Bremen nicht der erste Dreier seit 253 Tagen gelingen, würde die Rolle wohl umbesetzt. Denn mittlerweile gehen Jochen Schneider, der als Sportvorstand Regie führt, die Argumente für eine Weiterbeschäftigung aus.

Seine Worte nach dem 0:8-Debakel bei Bayern München klangen wie ein Ultimatum: "Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt."