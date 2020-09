DFB hofft auf 9000 Fans in Köln

FIRO/FIRO/SID/

Das DFB-Team will in Köln vor 9000 Fans spielen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll ihre Heimspiele im Oktober gegen die Türkei und die Schweiz vor 9000 Zuschauern in Köln bestreiten.

Entsprechende Planungen bestätigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem "kicker". "Grundsätzlich würden wir gerne wieder vor unseren Fans spielen", sagte Bierhoff, wohl wissend, "dass aktuell wieder erhöhte Vorsicht geboten ist, und über allem steht natürlich die Gesundheit."

Allerdings wurden die Hoffnungen auf die Zuschauerrückkehr dadurch gedämpft, dass Bundesligist 1. FC Köln am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim (2:3) ohne Zuschauer in die Saison hatte starten müssen.

Schon beim Nations-League-Spiel gegen Spanien Anfang des Monats in Stuttgart (1:1) war der DFB mit dem Vorhaben gescheitert, zumindest 500 ausgewählte Angestellte aus dem Gesundheitswesen zuzulassen. Wie damals müssen auch im Oktober die lokalen Gesundheitsbehörden ebenso zustimmen wie die UEFA.

Die Nationalelf trifft am 7. Oktober auf die Türkei, drei Tage später muss sie in der Nations League in Kiew gegen die Ukraine ran. Bundestrainer Joachim Löw hat bezüglich der Begegnung angesichts der Corona-Zahlen vor Ort "ein mulmiges Gefühl". Drei Tage nach der Rückkehr geht es erneut in der Nationenliga und wieder in Köln gegen die Schweiz.