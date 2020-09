Uwe Bein hofft auf Frankfurter Europa-Rückkehr

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Uwe Bein hat einen Wunsch zum 60. Geburtstag

Ex-Weltmeister Uwe Bein hofft auf eine Rückkehr von Eintracht Frankfurt auf die europäische Bühne.

"Ich wünsche mir eine Saison, in der die Jungs den Fußball spielen, den sie können. Wenn das der Fall ist, werden wir auch da wieder angreifen können, wo wir in den letzten Jahren waren", sagte der ehemalige Profi dem "SID". In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Frankfurt teilweise furios in der Europa League aufgespielt.

"Es wird sicherlich sehr schwierig, einen europäischen Platz zu erreichen", sagte Bein, der von 1989 bis 1994 für die Eintracht gespielt hatte und zu den technisch versiertesten Spielern der 90er Jahre gehörte: "Wir haben in den zwei Jahren Europa League sicherlich am absoluten Limit gespielt. Durch die Zuschauer hat das natürlich noch mal extra gepusht. Das Ziel ist es, da wieder hinzukommen."

Der Weltmeister von 1990 feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag - aufgrund der Corona-Pandemie nur im "familiären Kreis". Für Bein ist die Feier auch die Möglichkeit, auf seinen WM-Triumph zurückzublicken. "Natürlich bleibt die Top-Erinnerung, wenn man in Rom im Stadion den Pokal in die Hand gedrückt bekommt. Das ist schon etwas Einmaliges, das nicht viele Fußballer erleben", sagte er.