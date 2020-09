Pressestimmen: "Die rote Maschine wurde ans Limit gebracht"

via www.imago-images.de

Der FC Bayern hat den Supercup gegen den FC Sevilla gewonnen

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat zum zweiten Mal nach 2013 den europäischen Supercup geholt. Der Triple-Gewinner bezwang den spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla am Donnerstagabend in Budapest mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und löste den FC Liverpool ab. So reagierte die internationale Presse auf den Coup der Münchner.

SPANIEN

Marca: "Javi Martínez wird Bayern München verlassen - und das durch die Vordertür. Der Spanier beendet seine Ära bei den Bayern, indem er dem Team, für das er acht Jahre verteidigt hat, den Supercup beschert."

Mundo Deportivo: "Sevilla unterlag Bayern München, kämpfte aber mit Stolz und nicht chancenlos gegen den deutschen Zerstörer um den europäischen Supercup. En-Nesyri hätte drei Minuten vor der Verlängerung für den Sieg sorgen können."

El Pais: "Es gibt Wege zu leben, Wege zu träumen, Wege zu leiden und Wege, den Wettbewerb anzunehmen. Letzteres gelingt Sevilla in einzigartiger Art und Weise. Die Andalusier klammerten sich an diesen Wettbewerbsgedanken, an den unbändigen Glauben des Kollektivs, dass man niemals aufgeben darf und erteilten einem Riesen wie Bayern München im Finale des europäischen Supercups eine Lektion fürs Leben. [...] Letztlich fielen die Helden den fußballerisch überlegenen Bayern zum Opfer, die Münchner stießen jedoch an ihre Grenzen."

AS: "Helden ohne Pokal. Sevilla unterlag nach Verlängerung durch ein Geschenk an die Bayern nach einer Ecke und nachdem El-Nesyri die Chance zum Sieg vergeben hatte. Ocampos erzielte das 0:1, Goretzka und Javi Martínez drehten die Partie."

El Mundo: Javi Martínez bricht den lobenswerten Widerstand von Sevilla und macht Bayern zum Champion. Die Mannschaft ehrte den Refrain der Hymne zum hundertjährigen Jubiläum von Sevilla, die für so lange Zeit verleugnet wurde, bis zum bitteren Ende mit einer überragenden Leistung, die aber nicht gegen dieses überwältigende Bayern, das keine Gefangenen macht, reichte."

DEUTSCHLAND

BILD: "TOR! TITEL! TSCHÜSS! Weg, aber mit einem letzten großen Wow! Die Bayern holen durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Sevilla den Uefa-Supercup. Held des Abends: Javi Martínez, der in seinem wohl letzten Spiel für die Bayern per Kopf zum Sieg trifft."

Spiegel online: "Bayern München gewinnt europäischen Supercup - Martínez macht's noch einmal. Der FC Bayern hat das Duell der europäischen Titelträger für sich entschieden. Allerdings brauchte es eine Verlängerung für den zweiten Supercup-Erfolg seit 2013 - und einen besonderen Torschützen."

ntv: "Martínez krönt den unschlagbaren FC Bayern. Unter Trainer Hansi Flick verlernt der FC Bayern das Verlieren. Im Supercup bringt selbst eine schwierige Anfangsphase inklusive Rückstand die Münchner nicht aus dem Rhythmus. Stattdessen steht am Ende der vierte große Titel im Jahr 2020."

kicker: "München gegen Sevilla mit Mühe und auch ein wenig Glück. Der FC Bayern München sichert sich nach dem Triple 2019/20 dank des 2:1 nach Verlängerung gegen den FC Sevilla auch den UEFA-Supercup. Dabei tat sich der deutsche Rekordmeister gegen den aufopferungsvoll kämpfenden spanischen Gegner durchaus schwer."

Welt: "Bayern holt den Supercup und spielt die perfekte Saison - Javi Martínez hat Bayern als Joker mit seinem Kopfballtor in der Verlängerung Titel Nummer vier im Corona-Jahr 2020 beschert. Es könnte ein tolles Abschiedsgeschenk gewesen sein. Der Routinier steht vor einer Rückkehr zu Athletico Bilbao."

ENGLAND

Daily Mail: "Am Ende hat Bayern München den Kampfgeist von Sevilla gebrochen und das UEFA-Supercup-Finale 2:1 gewonnen. Die ruhelose rote Maschine wurde vom Titelträger der Europa League allerdings an ihr Limit gebracht, ehe sie eine weitere Trophäe sammeln und ihren Lauf auf 23 Siege am Stück ausbauen konnte."

The Sun: "Javi Martínez war der unerwartete Held im UEFA Supercup. Sieben Jahre, nachdem er dem FC Bayern mit einem Tor in der Verlängerung zum letzten Supercup-Sieg verhalf, kam der Spanier von der Bank und köpfte in der 104. Minute den Siegtreffer gegen Sevilla in Budapest."

The Guardian: Bayern München schlägt Sevilla 2:1 nach Verlängerung, um nach dem ersten europäischen Spiel mit Fans seit der COVID-19-Pandemeie den Supercup in die Luft zu stemmen und das Quadruple unter Coach Hansi Flick perfekt zu machen."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Es war ein wahrer Kraftakt für den FC Bayern, am Donnerstagabend den vierten Titel der Saison einzufahren und den UEFA-Supercup nach München zu holen. Erst in der Verlängerung konnte sich der deutsche Rekordmeister gegen den FC Sevilla mit 2:1 durchsetzen - ein 'Ungewollter' machte es möglich. Der Spanier Javi Martinez, seit 2012 im Klub, wird seit Monaten als fixer Abgang bezeichnet, weil er sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung nur noch zweite oder dritte Wahl ist."

Standard: Quadruple! Bayern ringen Sevilla im Supercup mit Kraftakt nieder."

SCHWEIZ

Blick: "Javi Martínez köpfelt Bayern zum Supercup-Titel. Neun Minuten sind in der Verlängerung in Budapest gespielt. Zwischen Bayern und Sevilla stehts 1:1. Dann bringt Hansi Flick, ein Fuchs von einem Trainer, Javi Martínez. Und keine fünf Minuten später steht eben dieser Javi Martinez goldrichtig, köpfelt einen von Sevilla-Goalie Bono unglücklich nach vorne abgewehrten Ball zum 2:1 ins Netz. Die Bayern holen nach Meisterschaft, DFB-Pokal und CL-Titel auch den Supercup."