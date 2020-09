Pirlo will mit alter Dame in Rom was holen

APA (AFP)

Pirlo zeiht nun von Außerhalb die Fäden

Nach seinem gelungenen Einstand wartet auf Andrea Pirlo am Sonntag die zweite Serie-A-Aufgabe als Trainer des italienischen Meisters Juventus Turin.

>> Liveticker AS Roma gegen Juventus Turin

Nach dem souveränen Heim-3:0 gegen Sampdoria Genua dürfte von der Papierform her das Gastspiel bei der AS Roma deutlich schwieriger werden. Beim jüngsten Aufeinandertreffen setzten sich die Römer gegen den schon festgestandenen Champion in der letzten Liga-Runde 2019/20 am 1. August in Turin mit 3:1 durch.

Sonst gab es für den Hauptstadt-Club allerdings in den direkten Duellen nichts zu jubeln: Juve siegte in Rom am 12. Jänner mit 2:1 und im Coppa-Italia-Viertelfinale zehn Tage später zu Hause mit 3:1. Pirlo hat im Gegensatz zum Ligastart mit Alvaro Morata eine zusätzliche Option im Angriff. Der unter der Woche von Atletico Madrid gekommene 27-jährige Spanier will sich an seiner alten Wirkungsstätte neu beweisen. Sich in den Mittelpunkt zu spielen wird allerdings denkbar schwierig, gilt es doch auch Superstar Cristiano Ronaldo in den Schatten zu stellen.

Die Römer gehen noch punktlos und als Schlusslicht in die Partie, da ihr Auftakt-0:0 bei Hellas Verona wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Profis nachträglich mit 0:3 strafverifiziert wurde. Bei einer Niederlage gegen die "Alte Dame" wäre der Fehlstart also perfekt.

Inter noch vor erster Hürde

Vizemeister Inter Mailand darf aufgrund des Europa-League-Finales verspätet die Saison beginnen, als erste Hürde wartet am Samstag zu Hause Fiorentina. Inters Lokalrivale AC Milan peilt bei Crotone den zweiten Sieg an, muss dabei allerdings auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimović verzichten. Der 38-jährige Schwede - zum Auftakt Doppel-Torschütze beim 2:0 gegen Cagliari - ist wegen eines positiven Covid-19-Tests zum Zuschauen verdammt.

apa