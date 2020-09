Millionenangebot aus Saudi Arabien für Murg?

GEPA pictures/ Christian Walgram

Macht Thomas Murg den Abflug nach Saudi-Arabien?

Tut sich beim SK Rapid Wien in Sachen Spielerabgängen noch etwas bis zur Deadline am 5. Oktober? Wie der "Kurier" berichtet, liegt Spielmacher Thomas Murg ein ordentliches Vertragsangebot aus Saudi-Arabien vor. Sollte die Ablöse ebenfalls stimmen, könnte sich Rapid gesprächsbereit zeigen.

>> Spielbericht: SKN St. Pölten gegen SK Rapid Wien

Kommt dem SK Rapid Wien Spielmacher Thomas Murg abhanden? Der flexible offensive Mittelfeldspieler, der seit Jänner 2016 seine Schuhe für den Rekordmeister schnürt, hat laut Informationen des "Kurier" ein lukratives Angebot aus Saudi Arabien vorliegen. Angeblich sollen die Hütteldorfer gesprächsbereit sein, insofern die Ablöse für den 25-Jährigen stimmt.

Murg erwartet hohes Gehalt

Ein Überzeugungsgrund für den Offensivspieler der Grün-Weißen könnte auf jeden Fall das mögliche Gehalt sein, angeblich dürfte sich der ehemalige Ried- und Austria-Kicker über ein gebotenes Jahressalär im siebenstelligen Bereich freuen, netto wohlgemerkt. Bei Rapid zählt Murg bereits seit seiner Vertragsverlängerung bis Sommer 2022 zu den Top-Verdienern, ein Abgang könnte also in Geld in die durch Corona etwas ausgetrocknete Kassa der Grün-Weißen spülen.

Drei Punkte auf unser Konto - @SKNStPoelten schafften wir das 2:1 aus Hälfte Eins über die Zeit: https://t.co/6KeSKnGLEv 🤗😀 #SKNSCR #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) 26. September 2020

Entscheidung ist jedenfalls noch keine gefallen, in den ersten drei Bundesligaspielen der neuen Saison stand Murg jedes Mal in der Startelf, steuerte einen Treffer bei und holte auch im Spiel gegen St. Pölten einen Elfmeter heraus. Insgesamt erzielte Murg für Rapid in 162 Pflichtspielen bisher 34 Tore und bereitete zudem 40 Treffer vor.

Klar ist, dass Rapid den möglichen Transfer lieber früher als später abwickeln möchte, um gegebenenfalls noch mit einer Eigenverpflichtung reagieren zu können. Gut möglich aber auch, dass durch einen Abgang von Thomas Murg Edeltalent Yusuf Demir öfters seine Chance in der Startelf bekommt.

red