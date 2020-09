30 Corona-Fälle bei Pogon Stettin

CYFRASPORT via www.imago-images.de

Beim Klub von Alexander Gorgon gibt es einige Coronafälle

Bei Polens Erstligisten Pogon Szczecin (Stettin) sind 30 Spieler und Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Ekstraklasa-Club, bei dem die Österreicher Alexander Gorgon, David Stec und Benedikt Zech engagiert sind, am Sonntag mit. Betroffen seien u.a. 21 Profis und zwei Mitglieder des Trainerstabs. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne. Die Tests waren vorgenommen worden, nachdem mehrere Spieler grippeähnliche Symptome gezeigt hatten.

Auch Polens Teamchef Jerzy Brzeczek hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der ehemalige Österreich-Legionär (FC Tirol, LASK, Sturm Graz, FC Kärnten) befinde sich ebenfalls in Quarantäne, teilte der Fußballverband PZPN mit.

Für die polnische Auswahl steht als nächstes am 7. Oktober in Danzig (Gdansk) ein Freundschaftsspiel gegen Finnland auf dem Programm, am 11. Oktober trifft sie dort in der Nations League auf Italien.

