Darum ist Hudson-Odoi noch immer ein Thema beim FC Bayern

Andy Rowland via www.imago-images.de

Callum Hudson-Odoi hat in London noch einen langfristigen Vertrag

In den vergangenen Tagen mehrten sich rund um den deutschen Triple-Sieger FC Bayern München einmal mehr die Spekulationen um eine Verpflichtung von Youngster Callum Hudson-Odoi.

Der Offensivspieler des FC Chelsea soll auch nach eineinhalb Jahren vergeblichen Werbens von Seiten des Rekordmeisters noch immer auf dem Zettel von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen.

Nachdem es zuletzt geheißen hatte, dass ein Transfer noch in der laufenden Wechselperiode, die am Montag enden wird, kaum zu realisieren sei, könnte es jetzt noch einmal Hoffnung für die Münchner geben.

So soll es der 19-Jährige selbst sein, der sich einen Wechsel zum FC Bayern noch immer vorstellen kann. So heißt es zumindest in einem jüngsten "Sky"-Bericht.

Mehr noch: Ein möglicher Wechsel zum Champions-League-Sieger aus München soll für Hudson-Odoi nicht nur eine Option, sondern vielmehr ein Wunsch sein. Er bekomme von den Bayern-Bossen das Vertrauen entgegengebracht, welches ihm beim FC Chelsea zuletzt wohl fehlte.

Bei den Blues reicht es für den gebürtigen Londoner auch in der noch jungen Spielzeit nicht zu einem Stammplatz unter Teammanager Frank Lampard. Nach seiner schwerwiegenden Achillessehnen-Verletzung in der abgelaufenen Saison schaffte er es aber zumindest zurück in den Kader des Hauptstadt-Klubs und wurde an den ersten drei Premier-League-Spieltagen zweimal eingewechselt.

Beim 3:3-Unentschieden am letzten Samstag bei West Bromwich Albion gelang ihm nach seiner Einwechselung zur Pause sogar der zwischenzeitliche 2:3-Anschlusstreffer für Chelsea - übrigens nach mustergültiger Vorarbeit des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.

Wie der Sender weiter berichtet, ist es derzeit alles andere als ausgeschlossen, dass der FC Bayern seine Bemühungen um den jungen Flügelflitzer noch einmal intensiviert. Denkbar sei beispielsweise ein Leih-Modell. Vertraglich ist der Spieler noch bis 2024 an den Klub von Timo Werner, Antonio Rüdiger und Co. gebunden und würde als fester Verkauf wohl eine beträchtliche Ablösesumme kosten.