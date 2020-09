Brisanter Insta-Like: Flirtet Kramaric mit dem FC Bayern?

Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht: Andrej Kramaric

Ein brisanter Like auf Instagram hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric zum FC Bayern München angeheizt.

Der Kroate, mit fünf Treffern in zwei Partien, darunter ein Dopppelpack beim 4:1 gegen den Rekordmeister, aktuell bester Torjäger der Bundesliga, likte in dem sozialen Netzwerk ein vom Sender "Sky" verbreitetes Zitat von Lothar Matthäus. Dieser hatte dem FC Bayern zuvor in seiner Kolumne empfohlen, Kramaric noch in der laufenden Transferperiode zu verpflichten.

Der 29-Jährige habe "mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München", lobte Matthäus. Kramaric sei ein "Charakter-Profi mit viel Qualität" und wäre beim Quadruple-Sieger "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller".

Der Rekord-Nationalspieler mutmaßte zudem, Kramaric sei für "circa 40 Millionen Euro" zu haben.

Andrej Kramaric zu teuer für den FC Bayern?

Ein grundsätzliches Interesse der Münchner an dem Angreifer vorausgesetzt, könnte genau diese Summe zum Knackpunkt werden. Eigentlich hatten die Verantwortlichen einen weiteren Groß-Transfer nach der 50 Millionen Euro schweren Verpflichtung von Leroy Sané zuletzt kategorisch ausgeschlossen. Zu groß seien die Einbußen aufgrund der Corona-Krise, die Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge alleine für die abgelaufene Saison auf 40 bis 50 Millionen Euro taxierte.

Andrej Kramarić 'liked' Lothar Matthäus' recommendation to Bayern to sign the Croatian forward. pic.twitter.com/BNRW4SOgcc — Quadruple Winners 🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) 29. September 2020

Aber: Durch den Verkauf von Thiago für rund 30 Millionen an den FC Liverpool sowie den wahrscheinlichen Abgang von Mickael Cuisance, der für 20 Millionen Euro zu Leeds United wechseln soll, wäre die Kriegskasse der Münchner eigentlich wieder gut gefüllt.

Und: Hansi Flick hält große Stücke auf Kramaric. Den 48-fachen Nationalspieler Kroatiens bezeichnete der Erfolgscoach schon vor dessen Gala-Vorstellung gegen den FC Bayern als "einen der besten Stürmer der Bundesliga". Kramaric habe "im letzten Drittel und in der Box enorm viele Qualitäten", schwärmte Flick.