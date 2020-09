Ginter: "War beim BVB nicht unglücklich"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Matthias Ginter kann sich vorstellen, auch über 2022 hinaus bei Gladbach zu bleiben

Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund schloss sich Matthias Ginter im Sommer 2017 Borussia Mönchengladbach an. In einem Interview nannte der Nationalspieler nun die Gründe für den BVB-Abschied und sprach über seine Zukunft bei Gladbach.

"Ich war beim BVB nicht unglücklich", stellte Ginter gegenüber der "Sport Bild" klar und ergänzte: "Neben schwierigen Phasen hatten wir damals auch erfolgreiche Phasen, und ich habe auch dort regelmäßig gespielt."

Dann kam mit Thomas Tuchel aber ein neuer Trainer zum BVB, "der neue Spieler mitbrachte, und mit Gladbach ein Verein auf mich zu, der ambitioniert ist und mir die Perspektive gab, mich auf einer festen Position zu entwickeln. Diese Chance wollte ich nutzen", erklärte Ginter seine Wechsel-Entscheidung.

Von seinem aktuellen Arbeitgeber schwärmte der Innenverteidiger in höchsten Tönen: "Im Verein, dem Trainerteam und in der Mannschaft steckt großes Potenzial - tolles Stadion, super Fans, exzellentes Umfeld."

In diesem Jahr sei es Gladbach sogar gelungen, keine wichtigen Spieler abzugeben und sich im Gegenzug sogar noch mit Valentino Lazaro und Hannes Wolf zu verstärken. "Ich weiß, wie hartnäckig Max Eberl mit seinem Team um den Verein kämpft, wie er dabei ist, uns immer weiter zu verbessern", adelte Ginter den Sportdirektor: "Er wollte mich schließlich vor 2017 schon zweimal holen - so etwas beeindruckt mich."

Keine Wechselgedanken bei Ginter

Obwohl Ginter in diesem Sommer bei Topklubs wie Inter Mailand, Atlético Madrid oder dem FC Chelsea gehandelt wurde, beschäftigte er sich nie wirklich mit einem Wechsel.

"Weil ich mich hier in Gladbach einfach extrem wohlfühle und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Verantwortlichen, den Trainern und den Spielern habe", erklärte der 26-Jährige. Außerdem sei beim Klub von Niederrhein in der vergangenen Jahren "richtig etwas" entstanden. Daher geht Ginter davon aus, dass die Fohlen "noch lange nicht am Ende der Entwicklung" stehen.

Ginter kann sich zudem vorstellen, diese Entwicklung auch über seinen bis 2022 laufenden Vertrag hinaus zu begleiten. "Ja, grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, über 2022 hinaus bei Borussia zu bleiben", so der Abwehrspieler.