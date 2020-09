Es geht wieder los: Welche Stadien bringen Fans besonders schöne Atmosphäre?

Christopher Neundorf / Kirchner Media via www.imag

Es geht wieder los: Der Ball in der Bundesliga rollt wieder, sodass auch die ersten Fans wieder in die Stadien dürfen. Doch nicht so voreilig. Noch immer hat die Corona-Pandemie den Profifußball feste im Griff uns sorgt dafür, dass zum Saisonstart nur eine Teilrückkehr der Zuschauer möglich ist. Manche Stadien blieben zum Saisonauftakt sogar völlig leer.

Dennoch werfen wir einen Blick auf jene Stadien, in denen in der Fußball-Bundesliga die beste Atmosphäre herrscht. Besonders die Top 3 Stadien sehen wir uns einmal im Detail an. Was macht die Atmosphäre dort so besonders und wieso ist die Stimmung hier besser als an anderen Standorten in des Bundesliga? Wer sich dafür interessiert, findet in diesem Artikel einen spannenden Überblick und unsere Top3-Stadien der Bundesliga.

Der Signal Iduna Park gehört sicherlich zu den Stadien, die eine besonders gute Atmosphäre transportieren können. Doch was macht das Ganze so besonders?

Die stimmungsvollsten Arenen in der Bundesliga

Stimmungsvolle Bundesligastadien leben vor allem von drei Dingen. Nummer eins ist die Fanlandschaft des jeweiligen Vereins. Während bestimmte Vereine für ihre heißblütigen Fans bekannt sind, herrscht bei anderen Vereinen eher eine Familienkultur – was keinesfalls despektierlich gemeint ist, jedoch dafür sorgt, dass die Stimmung nicht ganz so laut und aufgeheizt ist, wie anderenorts.

Der zweite Punkt ist die Tradition des Vereins. Besonders bei sogenannten Traditionsvereinen, wie dem 1.FC Köln, dem VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt ist die Stimmung eben auch "traditionell" gut. Diese Vereine verfügen über eine riesige Fanlandschaft und eine extrem ausdifferenzierte Fanszene.

Der letzte entscheidende Punkt ist das Stadion an sich. Was hilft eine stimmgewaltige Fankurve, wenn das Stadion so gebaut ist, dass die Stimmung nicht rüberkommt? Besonders weitläufige Arenen mit Laufbahn oder Stadien, bei denen die Fans weit weg vom Spielfeldrand sitzen, verlieren an Reiz und Atmosphäre.

Platz 1: Was den Signal Iduna Park in Dortmund so besonders macht

Auf Rang eins landet der Signal Iduna Park in Dortmund. Das größte Fußballstadion in Deutschland bietet alles, was das Fanherz begehrt. Steile Ränge, Nähe zum Spielfeld und die größte Stehplatztribüne in Deutschland – die Südtribüne. Insgesamt fasst alleine die Südtribüne rund 25.000 Plätze. Kein Wunder also, dass im Signal Iduna Park mitunter eine brachial laute Stimmung aufkommt, wenn der BVB ins Rollen kommt.

Doch nicht nur die Südtribüne sorgt für einen gesunden Schlagabtausch beider Fanlager. Auch der große Gastfanbereich mit rund 8.000 Plätzen trägt dazu bei, dass sich beide Fanseiten bei einer starken Fanszene des Gegners verbal hochschaukeln. Der Signal Iduna Park kann so zu einem echten Hexenkessel werden.

Zu guter Letzt bliebe die Nähe der Ränge. Die Zuschauer sitzen nah am Spielfeldrand und auch die Tribünen gehen steil nach oben – typisch englisch irgendwie.

Platz 2: Leidenschaft pur beim 1.FC Köln

Auf Platz zwei landet der 1.FC Köln – oder besser gesagt das RheinEnergieSTADION. Mit einem Fassungsvermögen von 50.000 Besuchern zählt das Kölner Fußballstadion zum Mittelmaß was die Größe betrifft. Doch nicht nur die Größe bzw. das Fassungsvermögen gibt den Ausschlag über die Atmosphäre. Beim 1.FC Köln sind es besonders die Fans bzw. deren Leidenschaft zum Verein, die dafür sorgt, dass es jeder Gegner in Köln schwer bekommt.

Allein bei der Kölner Vereinshymne vor dem Spiel läuft es dem Fußballfan kalt den Nacken herunter, wenn "Mer stonn zo dir FC Kölle" eingespielt und lautstark mitgesungen wird.

Für Platz eins reicht es am Ende nicht, weil die Türme in den Ecken des Stadions dafür sorgen, dass die Tribünen nicht durchgehend zusammenhängen. Dies schmälert die Stimmung minimal. Zudem sind bis auf die Fankurve alle drei Tribünen in zwei Ebenen aufgeteilt. Auch dies trägt dazu bei, dass die Atmosphäre sich nicht ganz so gut verbreiten kann, wie bei einer Tribüne, die über eine Etage verläuft und steil nach oben geht. Kleiner Fun-Fact am Rande: Das Wetter verwöhnt die Fans durchaus. Immerhin konnten Fans hier insgesamt 66 Sonnenstunden für sich verbuchen, wie dieses Portal herausgefunden hat. Beim Niederschlag rangieren die Kölner eher im Mittelfeld, was jedoch viele schöne Fußballstunden verspricht.

Platz 3: Brachiale Stimmung im Waldstadion zu Frankfurt

Platz drei im belegt das Waldstadion in Frankfurt. Oder, wie die Arena heute heißt: Der Deutsche Bank Park. Die Frankfurter Fanszene gilt als die lauteste und beeindruckendste in ganz Deutschland. Und das nicht ohne Grund. Besonders die Choreografien der Frankfurter Nordwestkurve aus den letzten Jahren sind vielen Fans in Fußball-Deutschland bis heute in Erinnerung geblieben.

Zudem verfügt Eintracht Frankfurt über eine extrem aktive Fanszene, die bei den Heimspielen für eine brachial laute Stimmung sorgt. Das Stadion mit einem Fassungsvermögen von mehr als 51.000 Plätzen trägt den Rest zur beeindruckenden Atmosphäre bei.

Warum ist es also nicht Platz eins geworden? In Frankfurt ist die Fankurve auf zwei Ebenen unterteilt. Unten reine Stehplätze, im Oberrang sind Sitzschalen verbaut. Auch, wenn deshalb oben nicht alle Fans stehen, kann es vorkommen, dass der Oberrang sich stimmungstechnisch nicht immer ganz mitgenommen fühlt.

Der Deutsche Bank Park in Frankfurt

Fazit – Dortmund, Köln und Frankfurt ganz vorne, aber auch Schalke, Werder Bremen und Union Berlin stark vertreten

Neben der unangefochtenen Nummer eins, Borussia Dortmund, kann auch der 1.FC Köln durch die extreme Leidenschaft, welche im RheinEnergieSTADION herrscht, punkten. Eintracht Frankfurt verfügt zwar über die stimmgewaltigste Fanszene der Liga, büßt jedoch etwas an Atmosphäre ein, weil das Stadion infrastrukturell nicht unbedingt einem Hexenkessel gleichkommt.

Doch auch nach den Top 3 der Liga reihen sich einige Vereine ein, deren Stadien für eine einzigartige Atmosphäre sorgen. Knapp hinter den Top drei reihen sich beispielsweise der FC Schalke 04, Werder Bremen und Traditionsverein Union Berlin ein. Letztlich reicht es aber nicht ganz, um im Ranking vorne zu landen, weil unter anderem die Kapazität, die Infrastruktur oder die Fankurven nicht ganz an die Top 3 anknüpfen können.