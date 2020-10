Steht Martin Harnik vor dem Karriereende?

Wir erinnern uns noch gut an deinen ersten Anpfiff in der @Bundesliga_DE, Bibiana #Steinhaus.😉



Hoffentlich folgen noch viele Schiedsrichterinnen deinem Beispiel!💪 Viel Spaß bei deinem letzten Spiel und alles Gute für die Zeit in Schiri-Rente. 😊 #Werder | #Supercup2020 pic.twitter.com/SY5zQwi4c7